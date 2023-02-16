男童手寫注音「只求白沙屯媽祖」1心願！信徒直擊噴淚了

▲年約5至6歲男童，手寫注音符號，希望阿祖能快點醒來 。（圖／翻攝白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）



網搜小組／劉維榛報導

白沙屯拱天宮媽祖進香之旅今（16日）來到第5天，超過11萬信徒追隨祈福。一名香燈腳感動直呼，路上看到感動一幕，一名男童手寫注音符號「祈禱阿祖快點醒來，平平安安」，讓他不禁泛淚暖喊「從小落實媽祖教誨，百善孝為先。」也有其他信徒拍下男童背影直呼，「媽媽很棒，把孩子教得好有禮貌」。

一名男網友在《白沙屯媽祖全球徒步聯誼會》感動表示，昨（15）日在彰化追隨媽祖腳步時，看到一名男童背著巧虎書包，乖巧跟著媽媽徒步進香，尤其背上的手寫注音紙板，讓原PO特別好奇。

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不過原PO說，當時要鑽轎底，由於轎子在後方，沒看清楚弟弟背板的內容，於是原PO在內心向媽祖婆喊話，「讓我再遇到一次！」果真小小心願成真了，沒多久原PO又遇這位可愛的小男童，一見上頭手寫內容後，讓原PO眼淚忍不住在眼眶狂打轉。

可見紙板寫道，「為我的阿祖祈禱，希望阿祖快點醒來，平平安安。」原PO既感動又鼻酸直呼，從小落實媽祖教誨，百善孝為先，而在拍照同時，原PO也不忘向媽祖婆祈求男童的阿祖能快快好起來。

暖心故事曝光後，引來網友感動加持喊話，「弟弟加油，媽祖娘娘慈悲保佑阿祖早日康復」、「感動眼淚打轉了！弟弟好棒」、「百善孝為先。從小教起，社會亂源就可以少了。祝福弟弟也祝福弟弟的阿婆哦」、「我也有看到，小朋友加油，媽祖婆會聽到你的心聲」、「昨天我也看到小男孩，有幸跟孩子結緣，年輕媽媽很棒，把孩子教得好有禮貌」。

▼其他香燈腳也看到男童乖巧身影。（圖／翻攝白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

