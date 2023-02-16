「八成建築物倒塌」完成任務返台　屏東特搜隊回憶土國救災過程

▲▼屏東縣政府消防局特搜隊15日晚回國 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局特搜隊遠赴土耳其大地震參與救災，期間成功救出1名受困女性，結束任務後，(15)日深夜返回屏東，救援人員回憶現場搜救情形表示，土國的建物多以空心磚為結構，「救援現場幾乎八成建築物都已倒塌」，場面令人怵目驚心。

2月6日土耳其和敘利亞發生芮氏規模7.8強震，屏東特搜隊於2月7日11時集結完成，包括兩名醫師、兩名護理師，9日抵達重災區阿德亞曼(Adiyaman)後立即投入救災工作，期間成功救出1名35歲受困女性。

「救援現場幾乎八成建築物都已倒塌！」屏東特搜大隊副大隊長陳世鴻表示，救援隊員趕抵救災現場，首見就面臨嚴峻的氣候與環境考驗，但隊員們都抱持救人的心，隨即評估災區現場進行救援。

陳世鴻表示，儘管辛苦但也有很多溫暖人心的過程，當地零下的氣溫，隊員們夜間寒冷都利用火爐取暖，當地居民都會提供木柴、食物，隨時協助相關需求，甚至最後離開準備回台灣時，在當地機場還列隊鼓掌感謝，令人感動。

他說，土國的建物多以空心磚為結構，倒塌型態與台灣迥然不同，因為本身結構就不穩定，一旦遇到餘震就會有更大危險性，隊員們將平時精實的訓練派上用場，進到災區會做基本固定支撐，儘管身心都面臨巨大的挑戰，但秉持毅力與決心，總算成功將人救出。每一次的救災過程都是技術與經驗的提升，讓以後遇到狀況可以更快速地完成任務。

縣長周春米昨晚到屏東搜救大隊歡迎救災英雄平安歸來，除了致贈獎勵金與補充營養的雞精，同時致詞感謝隊員們在國際上展現台灣人的專業、團結及溝通協調能力，更展現人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神，也希望隊員們可以汲取國際救援經驗，持續發揮專業。