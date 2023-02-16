歌壇大姐大陳盈潔恐入獄！教唆胞姊簽「這3字」借款　二審曾逆轉

▲歌壇大姐陳盈潔涉嫌教唆胞姊陳乃嘉（後方）簽妹妹名字借款。（圖／資料照）



記者黃資真／台北報導

台語歌壇老大姐陳盈潔向友人借款280萬元，並以妹妹「陳郁心」的名字簽本票，一審依「教唆偽造有價證券罪」判處3年2月，二審法官卻認為陳盈潔是賭氣認罪，大逆轉判決無罪，但更一審又改判1年8月，經撤銷發回更二審，高院判陳盈潔3年2月。

今年已70歲的陳盈潔在2013年10月間，向邱姓男子友人稱要到中國廈門經營演藝事業，借款200萬元，後又追加為280萬元，邱男要求除了陳盈潔本人外，得再找1人擔保，因此陳盈潔找胞姐陳乃嘉商量後，由胞姊在本票上偽簽妹妹陳郁心的名字背書。

妹妹陳郁心得知此事後，立刻要求確認該張本票的債權不存在，案件才曝光，陳盈潔與陳乃嘉雙雙遭檢方起訴。一審陳盈潔否認犯罪，法官依教唆偽造有價證券罪，判處3年2月，陳乃嘉因認罪判處1年7月，緩刑3年。

陳盈潔提上訴，仍堅持不認罪，還當庭嗆邱男「舉頭三尺有神明啊！」檢方指出，陳盈潔在偵訊時認罪，才提起公訴，但高院根據偵訊時的光碟，發現陳盈潔的確回答「我情願啊，我情願我教唆，我承認，我教唆，有壓力，叫我姊寫。」明顯是賭氣之詞，並非認罪，認為陳盈潔無教唆本意，是胞姊聽聞其抱怨後，主動偽造簽名，改判無罪。

案經最高法院撤銷發回，更一審法官認定有罪，但改判1年8月，宣告緩刑4年，需於判決確定後6月內，支付債主30萬元。全案再經最高法院撤銷發回，由高等法院進行更二審。

更二審於15日宣判，仍認定陳盈潔有罪，將她判刑3年2月。考量她因本案獲有110萬元之犯罪所得，扣除已返還給債主66萬9800元，高院這次還宣告餘額43萬200元應予沒收。本案可上訴，但若最高法院駁回上訴確定，陳盈潔將發監執行。