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大陸 大陸焦點 特派現場

龍套演員2年看透「貴圈真亂」　素顏只有神仙姐姐最驚豔

記者黃翊婷／綜合報導

來自大陸四川的26歲男子小蔣因為投資失敗負債，在一次偶然的機會下成為臨時演員（或稱群眾演員），2年期間看過不少明星，唯一能讓他連素顏都感到驚豔的只有「神仙姐姐」劉亦菲，而且圈子裡的人大多都挺開放的，「劇組夫妻都不是什麼稀罕事，大家都見怪不怪。這還真是刷新了我的三觀，也應了那句話『貴圈真亂』。」

▲劉亦菲。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

▲劉亦菲有「神仙姐姐」之稱。（圖／翻攝自微博／劉亦菲，下同。）

根據《網易新聞》報導，小蔣聲稱，投資失敗後，2020年底他輾轉來到橫店影視城擔任臨時演員，起初工作一整天薪水只有人民幣108元（約新台幣478元），後來接受培訓成為「武行」，扮演被打傷或打死的小角色，日薪才提升到人民幣300至500元（約新台幣1329至2216元），「做武行拿得多，不過挺危險的」，2021年夏天他在一部仙俠劇中扮演被從天而降天兵砸傷的路人，結果被砸到耳朵出血，因為這次意外，他才意識到做這一行真的很危險，因而萌生退意。

▲劉亦菲在微博擁有6818萬名粉絲。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

▲小蔣稱讚劉亦菲氣質好，素顏也很驚豔。

小蔣提到，拍戲時經常能看見許多明星，「我曾見過一個頂流偶像，當時沒化妝，看著跟路人沒什麼區別」，唯一連素顏都令人驚豔的，只有劉亦菲，「拍《夢華錄》時，她真的驚豔到我，氣質太好了，不愧是『神仙姐姐』。」

龍套演員分享2年拍戲經驗。（圖／翻攝自網易新聞）

▼▲小蔣分享自己演出的龍套角色扮相。（圖／翻攝自網易新聞）

龍套演員分享2年拍戲經驗。（圖／翻攝自網易新聞）

「我們一般不看那些演技差的流量小生，他們對群演的吸引力，還不如便當裡多加的那根雞腿。」小蔣說，老戲骨們飆戲大家才會圍著看，「他們拍戲，不覺得是在演，而是真的成為了角色本人」；此外，明星們也有許多替身，有時甚至超過10個，包含武替、馬替、裸替、手替、文替等等，不少明星的形象和人設都是包裝出來的，誰塌房（指偶像明星在粉絲心目中形象崩塌）、誰離婚都不用覺得意外。

小蔣表示，這個圈子裡的人大多都很開放，「劇組夫妻都不是什麼稀罕事，大家都見怪不怪。這還真是刷新了我的三觀，也應了那句話『貴圈真亂』。」在橫店當了2年跑龍套的演員，只有委屈，想一步登天那是夢裡才有的事情，但至少開了眼界，看清很多事情的真相，2020年底他還清了債務，也覺得累了，最終選擇離開橫店，並決定將這段時間的經歷說出來分享給大家。

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