瘋電影／迫降危機　機長執照需含防身術保護乘客安全

文／賴賴

瘋言瘋語：

整部片的設計和執行很像線上遊戲，先有一個緣起後，進入災難，遇到壞人，然後開始進行救援行動，壞人分布在不同地點，狙擊的設計來進行，整體感是節奏緊湊且流暢，在同一個區域的設計，是疫情後動作片大部分導演的喜好。

傑瑞德巴特勒真是帥氣，整部片就一個大明星，卻能撐起整部片的質感，真的很厲害，場景也是在小島上，視覺特別舒服，大海、綠樹真是影像中最佳背景，百看不膩，加上充足的自然光，好看。

片 名：迫降危機

英文片名：Plane

類 型：動作、懸疑/驚悚

上映日期：2023-01-25

片 長：01時47分

導 演： 強法蘭柯瑞西(Jean-François Richet)

演 員： 傑瑞德巴特勒(Gerard Butler) 、 麥克寇特(Mike Colter) 、 安柚鑫(Yoson An) 、 丹妮拉皮內達(Daniella Pineda)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

客機機長布羅迪（傑瑞德巴特勒 飾）在一次航行中因為遇到風暴，而不得不緊急迫降，結果卻意外降落在被武裝份子佔據的菲律賓霍洛島，機上乘客隨即遭到歹徒挾持，出於身為機長的責任感，布羅迪決定和機上移送的謀殺犯路易斯（麥克寇特 飾）合作，無論如何都要救出乘客並把他們平安送回家……。

▲危機即是轉機，發生大意外這才平反了被環境誣陷的壞人。

▲飛機上來了一個不速之客，機長有點頭大。



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