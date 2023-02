瘋電影／鞋貓劍客2　想要威名遠播孤獨的人生還是平凡

文/賴賴

瘋言瘋語:

非常喜歡鞋貓劍客的西班牙風格,有著浪漫的豪氣,這次的劇情流暢號看,劇情節奏緊湊,寶藏圖的設計有驚喜,不同的人會有不同的險境和夢想,但是慾望使人貪婪,其實珍惜我們原來擁有的,那才是最珍貴的寶藏,很棒的劇本,不論是名利、地位、財寶,都沒有身邊擁有愛你的人來的珍貴,那些永遠不變的情誼才是無價之寶,其中包含親情、友情、愛情,沒有血緣也能成為家人,不同族類又何妨。

美術設計有著不同於過去的風格,尋寶過程的強烈夢幻感,水晶視覺感的設計較多,而吃人玫瑰有也是一大驚喜,最終還是人性的安排,當您面對生死,在人生最後之際,如果給你一次機會,你會選擇什麼?一個孤獨但豪邁的人生,還是平凡的與愛人相守,很不錯的過年選項電影,適合闔家觀賞的好作品。



片 名:鞋貓劍客2

英文片名:Puss in Boots The Last Wish

類 型:動畫、冒險、喜劇

上映日期:2022-12-30

片 長:01時42分

導 演: 喬伊克勞福德(Joel Crawford)

演 員: 佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh) 、 莎瑪海耶克(Salma Hayek) 、 奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman) 、 安東尼奧班德拉斯(Antonio Banderas) 、 華格納莫拉(Wagner Moura) 、 雷溫斯頓(Ray Winstone) 、 達芬喬伊藍道夫(Da'Vine Joy Randolph) 、 克里斯米勒(Chris Miller)

國 家:美國

語 言:英語

發行公司:環球



劇情大綱

今年秋天,大家最喜愛的冒險犯難、無畏無懼,更愛喝牛奶的喵星人又回來了。

時隔十年之後,夢工廠動畫即將推出屬於史瑞克宇宙的一部全新動作冒險喜劇片《鞋貓劍客2》,以往膽大妄為的鞋貓劍客在電影中突然發現,經過這麼多年來的冒險行動和罔顧自身安全的危險生活已經對他造成無法彌補的損害。鞋貓劍客早就用掉他九條命中的八條,雖然他其實根本就沒在算。為了把那些生命找回來,鞋貓劍客即將展開他生命中規模最龐大的冒險旅程。

▲從小被熊領養的小女孩,和熊族是一家人。

▲曾經論及婚嫁的前未婚妻,成為這次重要的存在。

