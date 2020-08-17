瘋電影／椿花散落　不是什麼人都能耍劍的

文／賴賴

瘋言瘋語：

這麼多大牌加持特地來看，就是文藝片，談不上動作，可能是小時候就愛看強巴拉日本武士片，武士刀對決是非常重要的功夫技術展現，不論是身段、腳步和俐落的刀感，就像武俠片一樣，動作指導和武術指導加上導演鏡位設計，都是非常重要的一環，可惜日本似乎沒有傳承下來，太可惜了。

視覺技術不斷進步，所以許多高難度的動作可以透過電腦合成完成，但是動作片，除了湯姆克魯斯系列的類型以外，日本武術和中國武術都沒有辦法靠電腦完成，所以動作明星的身價才可以歷久不衰，成龍、李連杰、曾子丹都上年紀了，後繼無人實在可惜，而日本一樣和我們面臨相同問題。

電腦畫面不大，動作電影不吃香，相對的昂貴成本的動作指導和技術人員，慢慢沒落，這實在也是一大問題。

片 名：椿花散落

英文片名：Samurai’s Promise

類 型：愛情、動作

上映日期：2020-08-14

片 長：01時52分

導 演：木村大作

演 員：岡田准一(Junichi Okada) 、 西島秀俊(Hidetoshi Nishijima) 、 黑木華(Haru Kuroki) 、 池松壯亮(Sosuke Ikematsu) 、 柳樂優彌(Yagira Yuya)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



享保15年，瓜生新兵衛（岡田准一 飾）因控訴藩的違法之事，而被逐出藩外。遭放逐後，一直陪在身邊的妻子──篠（麻生久美子 飾）病倒，在死前篠託付給新兵衛她最後的心願「希望你能回到藩內，幫助榊原采女大人（西島秀俊 飾）」。對新兵衛而言，采女曾經是他的好友也是良好的競爭對手，同時也曾是對篠抱持好意的情敵。而且，新兵衛遭藩流放之事，跟采女也有密不可分的關係。



為了達成妻子最後的心願，新兵衛開始調查當年藩中違法之事的真相，並想了解妻子隱藏於心中真正的心意。篠的妹妹──坂下里美（黑木華 飾）與弟弟坂下藤吾（池松壯亮 飾），對於回藩的新兵衛心感疑惑，但也對於他一心只掛念著死去的篠的模樣，以及想導正武士中的不當行為那正氣凜然的生活方式，感到相當敬佩。



後來，獲得確切證據的新兵衛與曾為摯友的采女展開對峙，新兵衛也漸漸了解過去事件的真相，還有妻子所留下的心願中真正的想法……不過，背後還有一股強大的力量正向新兵衛襲來……

▲愛妻的武士，妻子開始就領便當了。

▲劇本內容單薄。

▲長得帥，動作不到位還是空。

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