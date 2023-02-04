瘋電影／巴比倫　小模被性侵致死兇手無罪電影淡淡帶過

文／賴賴

瘋言瘋語：

這真的是電影系的學生和所有影評人都得來做的功課電影，基本上就是一部好萊塢電影史的史詩作品，不僅劇情生動流暢，從1927年開始的電影走起，電影這門高級綜合藝術是怎麼篳路藍縷的走到今天這步田地，這應該是現在孩子要知道的，前人如何披荊斬棘留下的經驗，讓後世不僅享受便利的科技，還有電影成長過程，五顆星推薦的不可不看的好作品。

電影描述的層面很廣，從製片、投資方到導演技術人員，以至於演員臨演工作人員等等，每個細小的螺絲釘，都是用命換來的震憾，而上流社會和低端人口的對比，演員看似光鮮亮麗，其實也不過就是一部電影的一個螺絲釘，太過膨脹自己而失去自己的比比皆是，從電影中看到布萊德彼特的下場，不勝唏噓，這真是所有從事相關工作的人員，都最好來學習及領略的曠世佳作，太推薦了。

那個沒有電腦3D合成，每個畫面都真實生動，等待了幾個月只為了一個鏡頭，這種對影片製作的初心，現在的孩子難以想像，前人如何用命去換取一個鏡頭的誠意，很懷念那個年代，也很高興我們曾經參與過那份純真。而開場就死掉的那個小明星原來是真實事件，最後兇手卻無罪釋放，這也就是當年的美國司法對好萊塢男性的照顧。



片 名：巴比倫

英文片名：Babylon

類 型：劇情

上映日期：2023-01-20

片 長：03時09分

導 演： 達米恩查澤雷(Damien Chazelle)

演 員： 布萊德彼特(Brad Pitt) 、 奧莉維亞魏爾德(Olivia Wilde) 、 瑪格羅比(Margot Robbie) 、 薩瑪拉薇明(Samara Weaving) 、 陶比麥奎爾(Tobey Maguire) 、 凱薩琳沃特斯頓(Katherine Waterston) 、 艾力克羅伯茲(Eric Roberts) 、 珍史瑪特(Jean Smart) 、 麥斯明格拉(Max Minghella) 、 貝斯狂人弗利(Flea) 、 傑夫高林(Jeff Garlin) 、 史派克瓊斯(Spike Jonze) 、 李麗君

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：派拉蒙



劇情大綱

《樂來越愛你》導演達米恩查澤雷全新力作，《巴比倫》是一部故事背景設定在1920年代洛杉磯的原創電影，由布萊德彼特、瑪格羅比及迪亞哥卡爾瓦領銜主演，堅強的演員陣容還包括賈方艾德波、李麗君以及珍史瑪特。劇情刻劃了多個角色在好萊塢創立初期的起落，以及野心勃勃、狂野不羈和全面失控的人生故事。

▲專業的編導也只能被投資方的一句話改變設計。

▲過氣的大牌向總編理論傷害報導，卻得到血淋淋的現實說明。

▲這對男女主角是本片最大亮點。

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