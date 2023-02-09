瘋電影／天龍八部之喬峰傳　陷害一個人一張嘴就可以

文／賴賴





瘋言瘋語：

甄子丹就是具備票房魅力，而這部電影他把節奏抓得很緊湊，又是一部大綱型導演電影，所有的動作武打強調的是威力，所以娛樂價值和視覺上有很大的滿足感，整體感是好看的。

這個時代已經沒有真材實料的功夫明星了，這些練家子動作演員，仍是未來電影市場的主流，只不過已經有電腦合成可以輔助，所以單靠操作技巧便可達到更高的娛樂效果，那麼實打實的真功夫更具有商業魅力，中國功夫講究內涵無法一觸可幾，而這些動作招式透過大銀幕放大，更看得出真本事，這部片不究極劇情的話，單就娛樂價值是很足夠的。



片 名：天龍八部之喬峰傳

英文片名：Sakra

類 型：武俠、動作

上映日期：2023-01-20

片 長：02時11分

導 演： 甄子丹(Donnie Yen)

演 員： 甄子丹(Donnie Yen) 、 陳鈺琪 、 吳樾(Wu Yue) 、 惠英紅(Kara Wai) 、 劉雅瑟

國 家：香港

語 言：粵語

發行公司：華映



劇情大綱

全球暢銷知名繪本改編，故事描述12歲的男童喬許不情願地與家人一起搬到紐約，怕生的喬許意外在家中發現了一隻名叫萊歐的鱷魚。鱷魚萊歐有著驚人的歌唱技巧及舞台魅力，從此喬許和萊歐便形影不離的共同探索這座城市，並幫助彼此面對家庭與生活問題。某天當萊歐意外被外人抓走時，考驗喬許的勇氣才正要開始！

▲甄子丹獨特的文藝氣質和武打動作難有人能取代。

▲好久不見的武俠人潮陣容。

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