靈鷲40／四期教育的誕生　心道法師送給世間最好的禮物

文／賴芃縈 編輯整體

▲心道法師以頭陀行塚間修歷十餘年。

2600年前，有位悉達多太子為了尋找脫離生老病死的方法，捨棄原有尊貴富有的生活，離家尋道，歷經種種苦行危難，最後於一顆菩提樹下，立下「若不證悟，絕不下座」的誓言，終於徹悟心源，破除妄想執著，斷盡最後一絲煩惱，豁然覺悟生命的實相。世人尊稱為佛陀，意即覺悟者。從此後，佛陀為救世人，說法四十餘載，為後人留下無上珍貴的智慧寶藏。

效學觀音 願力的少年

1948年心道法師出生於緬甸與雲南邊界的純樸小村莊，4歲便因父亡母離而成為孤兒，戰亂的年代，9歲沒有選擇地加入游擊隊，擔任後勤工作，在槍林彈雨叢林野戰中，同袍白天上陣晚上陣亡，小小年紀便體會生離死別的生死無常，他心裡總想著：「如何可以沒有戰爭？」

13歲隨孤軍撤到台灣，15歲那年，軍醫送他一本《普門品》，初聞「觀世音菩薩」聖號便淚流不止，他有感於觀音菩薩的悲願，以「悟性報觀音」、「吾不成佛誓不休」、「真如度眾生」刺身供佛，立誓徹悟真理，救度苦難。

出家求道 苦行的證悟

25歲正式剃度出家，27歲開始以頭陀行塚間修歷十餘年，前後在宜蘭圓明寺、台北外雙溪、莿仔崙墳塔、龍潭公墓和員山周舉人廢墟等處，這期間心道法師誤入蛇穴，與蛇群共處一室仍相安無事，並有魑魅魍魎干擾修行，冥界眾生以各種方式向他訴苦，心道法師慈悲發願允諾，在修行有成之日，每月圓滿將施食冥界眾生。

35歲，心道法師於福隆荒山巖洞（後為紀念閉關緣起命名為「法華洞」）斷食兩年餘，深刻體悟成佛唯有「度盡眾生，方證菩提。」出關後，始建立「靈鷲山無生道場」，開始弘法利生的事業。

四期教育 成佛之道

心道法師數十年來塚間和斷食苦修，他投注自身的生命，以肉身逼近死亡的臨界狀態來了悟不生不滅的心性，經歷佛法的甚深境界。50歲這年，他以實修體證，本著傳承諸佛法，利益一切眾的使命，以禪為體，開展了「四期教育」做為學習佛法的次第修行，心道法師說：「修行一定要有方法；有了方法，大家才能夠按照軌則走，才能夠出現成果。」

「我是出身在戰亂中的孤兒，從小體會到生命的苦難與無常。從墳墓塚間苦行以及斷食閉關，來體證生死涅槃的解脫道路，從這個基礎發展出「修行弘法」的四期修學體系，效法世尊從華嚴證量到阿含教化為起點的教育系統，佛教修學有其次第性的必要，但也有其靈活性。三乘可以相互圓滿地修學。」

「四期教育」包括阿含、般若、法華、華嚴，這四個次第與方法，對佛教徒來說，不僅是成佛藍圖，對一般社會大眾來說，更是智慧增長轉凡成聖的關鍵學習。

古德有云：「人身難得今已得，佛法難聞今已聞，此身不向今生度，更向何生度此身？」人身既是如此難得，若能有緣接近靈鷲山，或者皈依親近心道法師，便更可親身感受，心道法師對於萬物眾生的慈悲，更何況是與自己有緣的弟子們，故夙夜匪懈地與整個教育院團隊整理出最容易咀嚼的學佛入口～四期教育，期待每個弟子都能走上成佛之道，心道法師曾說：「四期教育不是一生一世的學習，而是生生世世的成佛之道。」

感恩在這時代，我們能夠遇見「靈鷲山成佛藍圖 四期教育」這樣殊勝的法教，一起來學習如何發菩提心，如何讓菩提心不退轉，如何長長遠遠願意做發心的工作，如何遍學到一切都是智慧，就是我們成就的佛國淨土。

▲心道法師九歲沒有選擇地進入軍隊。

▲心道法師以「悟性報觀音」、「吾不成佛誓不休」、「真如度眾生」刺身供佛。

生命改變的機會，從學習「靈鷲山四期教育」開始！

了解更多四期教育：https://edu.ljm.org.tw/edm/ljm_edu/