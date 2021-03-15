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瘋電影／今天決定我愛你　請用洪荒之力戀愛吧

文／賴賴

▲▼今天決定我愛你。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

雖然是四段故事，小品反而溫暖，電影流暢好看，電影圍繞著都會男女發生的感情困境，不論是交往或是論及婚嫁，每一段感情都有著自己的故事，要步入禮堂談何容易，在婚姻中經營更是大風險，於是有人說為什麼要自掘墳墓，儘管如此猶如鮭魚產卵的情愛男女，還是義無反顧地繼續努力奮鬥，看完會心情好的娛樂愛情故事，適合男女朋友觀賞。

愛情原來是為了讓人類繁殖的一種手段，賀爾蒙週期性活動另愛情產生極度快樂，但也因為周情只能維持15個月，人們不斷尋找新歡來延續新的快樂，於是失去愛情者便特別痛苦，電影最後都給李HE(Happy Ending)，儘管如此快樂的愛情進而步入婚姻，南韓人還是選擇不繁殖。

南韓政府應該正視這個不生育的問題，英國牛津大學人口學教授柯爾曼（David Coleman）曾在2006年對南韓發出預警，也將其列為「首個將從地球上消失的國家」，去年（2020年）南韓出現死亡交叉，意即死亡人口大於出生人口，以後我們的韓劇怎麼辦，務必請南韓政府正視這項問題。

片　　名：今天決定我愛你
英文片名：New Year Blues
類　　型：愛情、劇情
上映日期：2021-03-12
片　　長：112分鐘
導　　演：洪智暎
演　　員：柳演錫 、 劉仁娜 、 崔秀英 、 李沇熹 、 金剛于 、 李東輝(Lee Dong-Hwi) 、 廉惠蘭 、 劉太旿(Teo Yoo) 、 陳都靈
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：華映


劇情大綱

距離新年只剩一週
四對男女各自面對不安但又充滿希望的故事，唯一相同的是....他們都盼望未來會因為而更幸福。

▼重拾戀情的心動　刑警志皓（金剛于 飾）與孝英（劉仁娜 飾）都曾歷經失敗的婚姻，並不期待愛情。在新年的前一週，孝英為了遠離恐怖前夫要求警方保護，讓保護她的志皓靠近了她的生活，他們將克服過往的悲傷，擁抱新戀情嗎？

▲▼今天決定我愛你。（圖／yahoo）

▼揮別傷心的過去，重新開始　真雅（李沇熹 飾）在聖誕節前被男友拋棄後心碎不已，她一時衝動，刷了機票就飛去離首爾超遠的阿根廷散心，遇到在當地工作的韓國人宰憲（柳演錫 飾）。再一週就新年了，兩個陌生人在異國的邂逅，能找到各自人生中轉捩點嗎？

▲▼今天決定我愛你。（圖／yahoo）


▼重設你的愛情翻譯機　龍燦（李東輝 飾）與來自中國的姚琳是即將結婚的跨國戀人，距離婚禮愈近，他們開始意見不合，這時龍燦竟然被合作夥伴騙走婚禮基金，他不敢開口讓姚琳知道，但怪異的態度讓姚琳憤怒不安，兩人關係生變。再一週就新年了，他們能夠順利結婚成家嗎？

▲▼今天決定我愛你。（圖／yahoo）


▼記住她說「我願意」的那一刻　來煥（劉太旿 飾）是帕運會（譯注：身障人士奧林匹克運動會）的滑雪板選手，他在一次競賽奪冠後，在眾人面前向交往許久的女友五月（崔秀英 飾）求婚，他們認定彼此是相守一生的伴侶，而來煥尋求事業突破的過程卻讓這段感情面臨考驗。在新年的前一週，這對戀人能持續堅定的愛嗎？

▲▼ 今天決定我愛你。（圖／ｙａｈｏｏ）
 

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