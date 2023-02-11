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瘋電影／鱷魚歌王　鱷魚會唱歌才保住自己的存在價值

文／賴賴

▲▼鱷魚歌王。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

實在非常佩服好萊塢的電腦合成神乎其技的技術，這隻鱷魚從頭到尾就像是真實的存在，而表情生動一點看不出瑕疵，於是融入劇情毫無困難，電影流暢好看且溫暖，雖然屬於小孩子觀賞的內涵，但大人也能從中獲得一點營養，這種已經久遠以前的童真思維，我們還能喚起記憶回味。

好萊塢的演員真的是沒話說的演技好，哈維爾巴登能唱能演能跳，將這位過氣的藝人，需要尋求溫飽的努力和情緒表達得恰到好處，和鱷魚共舞生動逼真，透過他的表情感受劇情中反差氛圍相當厲害，電影流暢好看，娛樂價值高，五顆星推薦。

片　　名：鱷魚歌王
英文片名：Lyle, Lyle, Crocodile
類　　型：動畫、冒險、喜劇
上映日期：2023-01-20
片　　長：01時46分
導　　演： 喬許高登(Josh Gordon) 、 威爾史派克(Will Speck)
演　　員： 布雷特吉爾曼(Brett Gelman) 、 吳恬敏(Constance Wu) 、 哈維爾巴登(Javier Bardem) 、 史古特麥奈利(Scoot McNairy)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：索尼影業


劇情大綱

全球暢銷知名繪本改編，故事描述12歲的男童喬許不情願地與家人一起搬到紐約，怕生的喬許意外在家中發現了一隻名叫萊歐的鱷魚。鱷魚萊歐有著驚人的歌唱技巧及舞台魅力，從此喬許和萊歐便形影不離的共同探索這座城市，並幫助彼此面對家庭與生活問題。某天當萊歐意外被外人抓走時，考驗喬許的勇氣才正要開始！

▲▼鱷魚歌王。（圖／yahoo）

▲鱷魚與現實的結合毫無違和感。

▲▼鱷魚歌王。（圖／yahoo）

▲鱷魚成為這家人重要的存在。

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