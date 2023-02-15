▲產業暨新創中心召集人簡榮宗。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱國家政策研究基金會）



記者詹宜庭／台北報導

內政部長林右昌日前表示，疫情3年讓貧富差距變大，社會相對剝奪感變大，才是民進黨去年底敗選的主因，因此政府提出《疫後振興特別條例》。不過，國民黨智庫國政基金會15日召開記者會，表示長達3年的疫情讓許多中小企業吃不消，先前參與國發基金的「紓困投資方案」已屆特別股買回期限，面對國發基金要求一次性贖回，企業們倍感壓力，呼籲政府延長還款期限。

國政基金會產業中心召集人簡榮宗15日與國民黨立法委員吳怡玎、台大教授盧信昌以及中小企業經營者，舉辦《疫後振興難為中小》座談會，會中提及，長達3年的疫情讓許多內需服務業吃不消，近期有業者反應，之前參與國發基金的「紓困投資方案」，已屆特別股買回期限，面對國發基金要求一次性贖回，讓他們倍感壓力，好不容易才剛復甦，就得馬上面臨現金流量不足問題。

對此，群悅科技公司執行長劉子莊表示，過去所幸得到國發基金特別股的支持，但疫情帶來的衝擊比想像中更久，直到近期才逐漸回復到疫情前的營運狀態。不料，最近卻接到國發基金的一次性還款通知，如此龐大資金支出將影響公司發展，希望政府可思考分期、展延等措施，讓新創公司可以爭取更多時間恢復正常營運。



另外，布爾喬亞公關顧問公司執行長鄧耀中也指出，增加營運韌性、減緩不必要的現金支出是公司首要目標，若此時要求一次性還款，將減緩公司人才育留、市場開發等政策，故期望政府提出更多延緩、分期等措施，提供獎勵正向發展等政策，成為新創公司的後盾。



針對上述狀況，簡榮宗認為，國發基金與其要求「紓困投資方案」參與者申請新貸款還錢，不如用國發基金從台積電、藥華藥收到的股利延緩業者回購的期限或分次回購特別股，甚至可以考慮運用一部份超徵稅額，作為社區型微型企業減免營業稅之財源，以提高微型企業之經營韌性。

台大國際企業學系盧信昌教授則表示，這些能撐過疫情的業者，已經逐漸摸索出產業如何度過黑暗期的經營模式，政府就應該讓這些成功機率相對高的企業繼續滾動，同時讓成功的商業模式被複製並拓展開來。然而，商業服務業由於多是創新的商業模式，跟銀行貸款時常遇到「如何鑑價」的問題；因此，他建議可以從消費流量、會員數等作為鑑價參考、讓授信業者有更多的空間給予支持。



吳怡玎進一步分析，2020年國發基金以發行特別股的方式所實施的紓困方案，共有651家申請，通過的僅181家，可見這些業者都是審核優良的廠商，國發基金應基於培育更多產業的宗旨，運用先前投資所賺得的資金繼續支持這些新創業者，或用延緩或分期的方式降低參與者的還款壓力，給予中小企業成長維護國群山的機會。