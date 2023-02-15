　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「疫後振興」為難中小企業？　藍智庫喊話：延長紓困還款期限

▲▼產業暨新創中心召集人簡榮宗。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱國家政策研究基金會）

▲產業暨新創中心召集人簡榮宗。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱國家政策研究基金會）

記者詹宜庭／台北報導

內政部長林右昌日前表示，疫情3年讓貧富差距變大，社會相對剝奪感變大，才是民進黨去年底敗選的主因，因此政府提出《疫後振興特別條例》。不過，國民黨智庫國政基金會15日召開記者會，表示長達3年的疫情讓許多中小企業吃不消，先前參與國發基金的「紓困投資方案」已屆特別股買回期限，面對國發基金要求一次性贖回，企業們倍感壓力，呼籲政府延長還款期限。

國政基金會產業中心召集人簡榮宗15日與國民黨立法委員吳怡玎、台大教授盧信昌以及中小企業經營者，舉辦《疫後振興難為中小》座談會，會中提及，長達3年的疫情讓許多內需服務業吃不消，近期有業者反應，之前參與國發基金的「紓困投資方案」，已屆特別股買回期限，面對國發基金要求一次性贖回，讓他們倍感壓力，好不容易才剛復甦，就得馬上面臨現金流量不足問題。

對此，群悅科技公司執行長劉子莊表示，過去所幸得到國發基金特別股的支持，但疫情帶來的衝擊比想像中更久，直到近期才逐漸回復到疫情前的營運狀態。不料，最近卻接到國發基金的一次性還款通知，如此龐大資金支出將影響公司發展，希望政府可思考分期、展延等措施，讓新創公司可以爭取更多時間恢復正常營運。

另外，布爾喬亞公關顧問公司執行長鄧耀中也指出，增加營運韌性、減緩不必要的現金支出是公司首要目標，若此時要求一次性還款，將減緩公司人才育留、市場開發等政策，故期望政府提出更多延緩、分期等措施，提供獎勵正向發展等政策，成為新創公司的後盾。

針對上述狀況，簡榮宗認為，國發基金與其要求「紓困投資方案」參與者申請新貸款還錢，不如用國發基金從台積電、藥華藥收到的股利延緩業者回購的期限或分次回購特別股，甚至可以考慮運用一部份超徵稅額，作為社區型微型企業減免營業稅之財源，以提高微型企業之經營韌性。

台大國際企業學系盧信昌教授則表示，這些能撐過疫情的業者，已經逐漸摸索出產業如何度過黑暗期的經營模式，政府就應該讓這些成功機率相對高的企業繼續滾動，同時讓成功的商業模式被複製並拓展開來。然而，商業服務業由於多是創新的商業模式，跟銀行貸款時常遇到「如何鑑價」的問題；因此，他建議可以從消費流量、會員數等作為鑑價參考、讓授信業者有更多的空間給予支持。

吳怡玎進一步分析，2020年國發基金以發行特別股的方式所實施的紓困方案，共有651家申請，通過的僅181家，可見這些業者都是審核優良的廠商，國發基金應基於培育更多產業的宗旨，運用先前投資所賺得的資金繼續支持這些新創業者，或用延緩或分期的方式降低參與者的還款壓力，給予中小企業成長維護國群山的機會。

ET快訊
熬過洞穴死劫！足球小隊長赴英身亡　得年18歲
5男1女吃霸王餐！狂嗑3640元　燒烤店PO影找人
恩師劉文正病逝！　裘海正「不相信是真的」難忘被他訓斥1點
LINE沒響鈴「直接變未接」　官方公布2招解決
李佳薇證實「分了4年男友」　傳遭劈腿暴瘦：彼此用心付出過
劉文正猝逝　經紀人曝：病發時身邊沒有人
粉紅超跑突「狂撞貨車25秒」！　車主淚曝內幕：媽祖婆來找人了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德：兩岸對話應慎重　「九二共識」沒中華民國生存空間

全國住宅51％屋齡逾30年　時力黨團：適用的卻是921前的耐震標準

國民黨誰出戰2024？　藍委「時間軸不同」：人選確定前勿口出惡言

找賈永婕當副手？　賴清德苦笑：沒有這個事情

快訊／賴清德出手未來無法參選　黃承國：都接受

李鴻源加入「新竹市棒球場體檢會」　蔡麗卿：不排除全面開挖

遭鍾沛君暗諷？　羅智強回應「祝福」：並不覺得有被酸到

只有「氣盛」是問題？ 郭台銘盼披藍袍戰2024　國民黨內雜音多

快訊／民進黨通過「黃承國條款」　賴清德：對社會治安貢獻心力

快訊／林智堅不戰清白了　賴清德：他還年輕不該陷在這裡

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

瑤瑤現歌喉...開唱莫文蔚金曲！　小S笑罵：什麼歪七扭八的東西XD

賴清德：兩岸對話應慎重　「九二共識」沒中華民國生存空間

全國住宅51％屋齡逾30年　時力黨團：適用的卻是921前的耐震標準

國民黨誰出戰2024？　藍委「時間軸不同」：人選確定前勿口出惡言

找賈永婕當副手？　賴清德苦笑：沒有這個事情

快訊／賴清德出手未來無法參選　黃承國：都接受

李鴻源加入「新竹市棒球場體檢會」　蔡麗卿：不排除全面開挖

遭鍾沛君暗諷？　羅智強回應「祝福」：並不覺得有被酸到

只有「氣盛」是問題？ 郭台銘盼披藍袍戰2024　國民黨內雜音多

快訊／民進黨通過「黃承國條款」　賴清德：對社會治安貢獻心力

快訊／林智堅不戰清白了　賴清德：他還年輕不該陷在這裡

U:NUS羞洩「猛男八塊肌」　情人節浪漫直播寵粉！

賴清德：兩岸對話應慎重　「九二共識」沒中華民國生存空間

才熬過洞穴死劫！泰國足球小隊長「夢想成真」赴英深造　驚傳過世

街友真面目太驚人！理髮後變身「超級型男」　被讚爆：年輕15歲

六人行女星抗老保養有成　為「一事」想飆罵同劇演員

快訊／刮刮樂「2000萬頭獎」僅剩1個！　10／4前兌獎都來得及

「小蘭花」虞書欣不甜了！紅色蛇紋平口辣露北半球　性感身材比包包更搶鏡

全國住宅51％屋齡逾30年　時力黨團：適用的卻是921前的耐震標準

劉文正傳心肌梗塞逝！醫：2大好發因子難防　黃金搶救期僅10分鐘　

5男1女吃霸王餐！狂嗑3640元「下次再付」　燒烤店PO影找人

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

政治熱門新聞

高嘉瑜情人節有約了！男伴照曝光粉絲看呆

即／林智堅道歉　陳明通發聲明了

側翼粉專酸佛光山盜圖！事實查核打臉了

郭台銘有意參選！王金平：他承諾將做3件事

賈永婕傳被賴清德問「要不要當副總統」！本人回應

林智堅道歉！徐巧芯3點回問「智取其辱」

林智堅道歉：論文寫作上瑕疵　撤回台大訴願

陳明通自爆有「論文公版」！網炸鍋：天下奇聞

「回郭」雜音多！　藍議員嗆：像小三來分家產

郭台銘：4年前退黨是年輕氣盛　有需要義不容辭

淘寶舍利子翻車！趙少康要賴清德剷除側翼

與妻、大寶二寶賞燈　蔣萬安情人節放閃

ET民調／2024藍營強棒！侯友宜施政滿意度73%　49.3%市民挺選總統

快訊／費鴻泰表態參加國民黨立委初選　「我會贏許淑華很多票」

更多熱門

相關新聞

陳以信：美軍協防是傾綠主觀期待　近年實際讓利台灣顯著減少

陳以信：美軍協防是傾綠主觀期待　近年實際讓利台灣顯著減少

共機近期動作頻頻，國民黨智庫20日發布最新民調顯示，有46%民眾認為若兩岸開戰美國會協防台灣，其中民進黨支持者高達69%、國民黨支持者僅有25％。國民黨立委陳以信說，藍綠有很大差異，這未必符合真實，比較像是主觀期待，可推測出傾綠民眾期待美國出兵協助保衛台灣的不盡真實立場。

吳斯懷說共機繞台非挑釁

吳斯懷說共機繞台非挑釁

《促轉條例》追的是誰的正義？

《促轉條例》追的是誰的正義？

藍營智庫誇馬英九改革如捅蜂窩！

藍營智庫誇馬英九改革如捅蜂窩！

關鍵字：

國政基金會疫後振興特別條例

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳奇巨星劉文正過世！「死訊藏4個月」享壽70歲

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

「紅豆餅女神」閃亮亮爆新歡！

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

飛機杯女神認愛「土豪爸爸」！曾愛19cm網紅

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

孫生首認「交往很少愛愛」懺悔林襄！

噴槍爆肺害死3歲女！小孩非親生怒告生母結果出爐

小S「錄影被踩1地雷」飆罵片段曝！班底1舉動惹毛她

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面