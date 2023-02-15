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21台哈雷現身網紅宮廟！一整排破2000萬　主委搬出這台拚了

▲▼哈雷,重機。（圖／IG／harleyoutrage_2021／OUTRAGE 惡人騎士授權）

▲台中惡人騎士車隊21名成員12日前往龍井三陽玉府天宮淨車，大批重機緩緩騎入馬上吸引香客目光。（圖／IG／harleyoutrage_2021／OUTRAGE 惡人騎士授權，下同）

記者許權毅／台中報導

台中哈雷重機車隊「惡人騎士」12日號召20名成員，一同到龍井區知名廟宇三陽玉府天宮進行淨車儀式，總計21台哈雷Sportster 48、Sportster 883排成一列，馬上吸引其他參拜的香客，拿起手機狂拍，主委則拿出一台滑板車合照，相當逗趣。車隊負責人森哥表示，惡人騎士車隊大約有100名成員，都來自中台灣，大約都是2、30歲的各行各業人士，也有女性成員，當天前往的車輛總價應該在1500萬起跳，如果加上每個人的改裝費用，可能會突破2000萬。

位在台中龍井的三陽玉府天宮因「比人高的大柱香」在網路爆紅，許多網友特地前往參拜。車隊負責人森哥表示，因為先前就有到三陽玉府天宮淨車，加上也跟宮廟主委認識，詢問是否可帶其他成員一同來淨車，祈求行車平安。廟方一口答應，並且請多名師父到場幫重機淨化，主委還搞笑地拿出一輛滑板車在「車陣」中央一同合照留念。

▲▼ 。（圖／）

▲成員在廟前合影，主委還搬出滑板車放在紅毯上一同合照，形成相當有趣的畫面。

▲▼哈雷,重機。（圖／IG／harleyoutrage_2021／OUTRAGE 惡人騎士授權）

森哥表示，當初是自己幾個好友喜歡哈雷，車隊在2021年正式成立，陸陸續續越來越多朋友加入，最年輕的成員才23歲，核心成員有30人，總成員已經達到100人左右。各車友玩的車系都是Sportster，屬於入門小車，能夠改裝的程度相當高，也讓車隊每台車都各有特色，很難一一介紹哪台比較特別，正也呼應了那句「全世界的哈雷，沒有一輛是相同的。」這句名言。

▲▼哈雷,重機。（圖／IG／harleyoutrage_2021／OUTRAGE 惡人騎士授權）

其中最多的是1200cc的Sportster 48跟883cc的Sportster 883，價格約落在65萬到80萬左右，但是車友都是改裝愛好者，加上哈雷每個細節都能夠改裝，每人在愛車花費上應該都百萬以上。森哥表示，平時車隊就是到處相約，很多景點幾乎都有去走一走，目標是要打造「質感車隊」，現在已經小有名氣，更要注重「態度」，在路上都盡量不要狂催油門，避免讓別人留下不好的印象，要讓路人覺得喜歡哈雷文化，加以推廣。

▲▼哈雷,重機。（圖／IG／harleyoutrage_2021／OUTRAGE 惡人騎士授權）

森哥透露，會這麼注重禮貌，就是先前不小心曾讓路人感到不適，某次車隊前往苗栗某戶外餐廳拍攝影片，由攝影師要求「重機一輛輛往前騎」，但是排氣管的廢棄煙都不慎朝著一名顧客噴去，讓對方感到不開心，甚至一度鬧上網路論壇，後來就叮嚀成員，要避免任何不禮貌。

▲▼哈雷,重機。（圖／IG／harleyoutrage_2021／OUTRAGE 惡人騎士授權）

▲▼哈雷,重機。（圖／IG／harleyoutrage_2021／OUTRAGE 惡人騎士授權）

▲▼哈雷,重機。（圖／IG／harleyoutrage_2021／OUTRAGE 惡人騎士授權）

▲▼哈雷,重機。（圖／IG／harleyoutrage_2021／OUTRAGE 惡人騎士授權）

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