「住這尚好！」　雙北地政合作盼「新，北都好」

▲新北市地政局與台北市地政局達成合作共識，將針對預售屋銷售建立共同管控機制與規範，強化大首都圈的地政便民服務。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

新北市政府地政局在市政會議上，以「住這尚好！」為主題進行專案報告，除了展現過去的工作成果，也擘劃未來地政工作重點，未來5年內，每年都有開發區工程動工，希望透過區域再造、土地合理配置，讓新北市成為帶動北台灣發展的火車頭；另外，為強化大首都圈的地政便民服務，並因應《平均地權條例》新制，提升民眾交易安全，新北市地政局與台北市地政局達成合作共識，將針對預售屋銷售建立共同管控機制與規範。

地政局局長汪禮國指出，專案報告分為「開發尚好」、「保障尚好」、「新北都尚好」三大主要部分。「開發尚好」羅列新北市現正施工中及規劃中的8大整體開發區狀況，其中產業專區林口工一今年上半年就要完工，國際半導體設備大廠艾司摩爾確定設廠，首期投資300億元，前景可期；塭仔圳重劃工程邁入第二年，今年底首條30米計畫道路系統完工，就可看到改善新泰交通的成效；今年一月秀朗橋北側區徵案開工動土，也正式宣告未來5年，每年都有1至4個整開案動工，透過持續不間斷的空間翻轉，來建構新北市發展的微笑曲線。

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汪禮國表示，「保障尚好」部分主要呈現地政局科技加乘暖心加分的便民服務，例如運用人臉辨識、電子產權憑證、地籍異動即時通知、「愛連網」地政資訊隨手查、土地登記案件網路申請等，今年也將試辦抵押權線上申辦，預計114年土地買賣簽約至登記可全程線上申辦，運用區塊鏈等數位科技來保障民眾權益，並提升服務效能；此外，地政局持續創新，Podcast頻道「地事cover你」於本月18日就要開台，提供各種地政相關資訊；地政專車新北跑透透，讓偏遠地區居民辦事好省心，行動服務隊更是隨時出動，為了宣導繼承事宜，就算墓仔埔也敢去。

在「新北都尚好」部分，汪禮國強調，有鑑於雙北生活圈發展緊密，兩市居民經常跨區居住、工作、購屋，雙北合作共同提升服務品質更形重要，為此，雙北市的地政局日前會商達成7項合作共識，其中有關《平均地權條例》新制的施行亦有初步構想，將針對預售屋銷售建立共同管制機制，以落實預售屋資訊、契約備查、代銷業者營業處所備查等之源頭管理，並且對於預售屋契約備查審認標準、建商銷售規範、違規行為、市場投機炒作及民眾檢舉認定等，建立共同的銷售規範，不但有利於業者遵循，更能確保民眾權益，期望兩市緊密合作讓「新，北都好」。