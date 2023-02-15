雞爪上還有鮮血！男子疑遭「公雞」攻擊致死　雙腿有傷倒臥血泊

▲婆羅門雞（Brahma chicken）平均高度為70至80公分。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

愛爾蘭一名男子被人發現雙腿有刺傷倒在血泊中，緊急送醫後仍宣告不治。他的女兒趕到現場後發現，從男子倒地現場到雞舍之間有許多血跡，而一隻公雞的爪子上也沾有鮮血，猜測父親是遭到這隻「有前科」的公雞攻擊而死。

根據《太陽報》報導，住在愛爾蘭羅斯康芒郡（Roscommon）的克勞斯（Jasper Kraus）在去年4月28日被發現倒臥在血泊中，且後腿有兩處明顯的傷痕，緊急進行CPR後送醫，仍舊宣告不治。

他的分租房客奧基夫（Corey O'Keefe）表示，當天他上完夜班回家後，幫忙餵食了院子裡養的雞、鴨等動物，接著和克勞斯打了招呼後準備回房睡覺，結果不久後就聽到克勞斯的呼救聲，他急忙跑出來看，就發現克勞斯已經倒在地上，而在救護車抵達前，他也替克勞斯做了25分鐘的CPR。

克勞斯的女兒吉南（Virginia Guinan）聞訊後趕到現場，發現父親的血一路延伸到雞舍，而其中一隻「婆羅門雞」（Brahma chicken）的爪子上還沾有血跡，因此認為就是這隻雞殺死了父親，「這隻婆羅門雞先前也曾攻擊過我的女兒。」

不過，克勞斯最終被判定死因是心臟病發作，而吉南也說，家人確實知道他健康狀況不佳，有腎臟衰竭等症狀且剛完成癌症治療，最後這場悲劇也被判定為意外事件。

「婆羅門雞」曾是美國主要的肉用雞，不過現在已成為觀賞用的雞種；相較於平均高度為30至45公分的白肉雞，公婆羅門雞的平均高度為70至80公分，體重可達8公斤，被認為是世界上最大的雞。