房子被木板封死！警進門發現「床上躺腐屍」　驚嚇：死亡超過20年

▲警方在屋內發現死亡20年屍體。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

愛爾蘭警方近來在一棟廢棄房屋中發現一具腐屍，由於遺體已經嚴重腐爛幾乎只剩殘殼，根據屋內物品情況判斷，死亡時間可能已經超過20年，附近鄰居卻沒有任何人發現，誇張案件震驚外界，目前已將遺體送去驗屍，希望能查出屍體身分與死亡原因。

市議會人員13日在科克郡馬洛市(Mallow)調查清理一處被木板封印的廢棄房產時，意外在床上發現一具死亡多年的腐屍，嚇得他們立刻報案，由於在死者冰箱中找到一個自2001年開始存放的奶油，懷疑死者可能已經死亡長達20多年。

Tragedy as body found in Cork house may have lain dead in bed for 20 yearshttps://t.co/uy459Mni74 — Irish Daily Mirror (@IrishMirror) January 15, 2023

警方目前將案發現場封鎖，並將遺體送去科克大學醫學部進行驗屍，由於遺體已經嚴重腐爛，要辨識出身分十分困難，他們希望能透過遺體所剩的牙齒，能夠追蹤到死者身分。

調查人員表示，「死者長達20多年都沒被人發現，這實在很不尋常，要辨識出他的身分恐怕會需要很長的時間」。附近居民表示，他們一直以為廢棄屋的主人早已搬離當地，所以都沒有人懷疑過房子裡面的狀態。