房子被木板封死！警進門發現「床上躺腐屍」　驚嚇：死亡超過20年

記者李振慧/綜合報導

愛爾蘭警方近來在一棟廢棄房屋中發現一具腐屍,由於遺體已經嚴重腐爛幾乎只剩殘殼,根據屋內物品情況判斷,死亡時間可能已經超過20年,附近鄰居卻沒有任何人發現,誇張案件震驚外界,目前已將遺體送去驗屍,希望能查出屍體身分與死亡原因。

市議會人員13日在科克郡馬洛市(Mallow)調查清理一處被木板封印的廢棄房產時,意外在床上發現一具死亡多年的腐屍,嚇得他們立刻報案,由於在死者冰箱中找到一個自2001年開始存放的奶油,懷疑死者可能已經死亡長達20多年。

