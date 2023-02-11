家暴母求稚兒法庭說謊「否則媽去死」！律師聽這句回應秒心寒

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家暴母求稚兒法庭說謊「否則媽去死」！呂秋遠聽這句回應秒心寒

▲▼家暴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名媽媽在開庭前，不斷要求兒子向法官說謊，甚至情勒如果不從「那媽媽去死好了」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

網紅律師呂秋遠擁有高聲量，時常在臉書對時事發表評論，吸引不少粉絲追蹤。他近日在等候開庭時，聽到一對母子對話，其中媽媽疑似涉及家暴案，不斷要求稚子向法官說謊，聽到兒子拒絕後甚至還情緒勒索，「那媽媽去死好了，反正你跟爸爸都不愛我。」讓一旁的呂秋遠不禁感嘆，「有些大人，只會利用孩子的愛，他們最愛的，都是自己。」

呂秋遠10日在臉書發文指出，他近日在法庭外等候開庭，聽到一名媽媽對著大約才在讀小學的兒子說，「你知道嗎？等一下法官會問你問題。如果法官問你，媽媽平常會不會打你，你要怎麼說？」看到兒子搖搖頭沒說話，媽媽又接著說，「你怎麼只會搖頭。你要說，沒有，只有我不乖的時候，媽媽才會輕輕的打我幾下。」

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「可是我乖的時候，只要妳心情不好，妳也一樣會打我。上次妳拿衣架打我，紅紅的地方還在，而且妳那天還不給我吃飯。」兒子抬起頭，小聲的對著媽媽抗議。對此，媽媽則開始一連串威脅，「你是不是不愛媽媽？你是不是要丟掉媽媽，跟你那個外遇的爸爸跟阿姨住？」、「爸爸已經不要我們了，你也不要媽媽了嗎？」

即使兒子已表明自己並不想說謊，但媽媽仍不死心，甚至開始情勒「那媽媽去死好了，反正你跟爸爸都不愛我。」讓兒子聽了嚇壞回應，「你不要去死嘛！我很愛你，我會跟法官說，我想跟你住在一起，你不要難過了，好不好？」、「我不會跟爸爸，我會保護你，你不要這麼傷心了。」最終隨著燈號響起，2人也一同進到法院開庭。

針對母子2人談話內容，呂秋遠不禁感嘆，孩子對媽媽的愛，讓他即使是傷痕累累，還是盡力想要靠近她，「而我，不知道到底是孩子在保護媽媽，還是媽媽能保護孩子？有人說，孩子幾歲，媽媽這個身份就是幾歲，但是在我看來，有些大人，只會利用孩子的愛，他們最愛的，都是自己。」

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