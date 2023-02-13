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4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難　沒肉留不住福氣

▲▼瘦，減肥示意圖。（圖／CFP）

▲艾菲爾認為刻意減肥、太瘦會影響運勢。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

肥胖是萬病根源！加上當今社會被「瘦就是美」的審美觀影響下，使得女孩們一味追求瘦骨如柴的體型。但塔羅牌老師艾菲爾說，別再減肥了，肉肉女不只減齡、相處起來沒壓力，天冷抱起來溫暖又舒服，並點名有4生肖2023年因太瘦而健康亮紅燈、影響運勢，第1名苦主甚至有血光病難。他提醒，一定要吃得健康、別刻意節食，好運才會來。

多吃多福氣！艾菲爾點名今年太瘦不好的生肖Top4：

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第4名：生肖猴

今年貴人運非常好，從校園到踏入職場，從愛情運到財運、工作運，碰到任何困難多半能幸運遇到貴人逢凶化吉，順利度過難關。但在今年有「死符」、「小耗」星停留，代表健康易受耗損，提醒若想要避開厄運，那麼今年就得吃得健康一點，別再刻意節食減肥，多長點肉肉，除了身強體壯，外表才能給人更大氣、可靠的感覺，提升運勢也有幫助。

第3名：生肖虎

天生大氣、不拘小節，很少動壞心思、走歪路，而老天向來眷顧勇往直前的人，使屬虎人在中年事業上升不會過得太差。而在2023年有「病符」、「凶神」入宮，代表健康易受影響，常常小感冒不斷，今年請一定要好好吃飯，不要刻意減肥，同樣也能給人帶來大氣、可靠的感覺，運勢跟著向上飛漲。

▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

▲屬虎人今年小感冒不斷，所以記得吃得健康、提升免疫力。（示意圖／記者陳俊宏攝）

第2名：生肖雞

屬雞人性格開朗，總給人一鳴驚人、精神飽滿的形象，常說給旁人的第一印象會影響運勢，而活力滿滿的生肖雞，自然能助長自身好運。不過，今年有「大耗」星停留，容易使心情、情緒大受影響，連帶拖累運勢。艾菲爾提醒，能吃就是福，偶爾吃點美食、精緻甜點、飲料可愉悅身心，好運自然跟著降臨，若今年非得減重，反對運勢造成反效果。

第1名：生肖羊

屬羊人天生自帶福運！本身就是吉祥、福氣的象徵，運氣通常還不錯。但2023癸卯兔年有「白虎」星停留，代表血光病難，健康運勢受阻，若在此時還折騰自己，把自己搞得「一點肉都沒有」，反而留不住福氣，健康與免疫力也跟著下滑。艾菲爾提醒，屬羊者要多囤些肉，不只助旺自身財運，有些小肚腩象徵有財有庫，能興旺家運、家庭自然昌隆。

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