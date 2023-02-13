【廣編】植物萃取助眠新解方！大統生技藥業聯手工研院守護國人自眠力

▲大統生技藥業與工研院技轉簽約，植萃助眠產品Bugu-S（黃金自眠素） 。

圖、文／大統生技提供

根據全民健保統計資料，國人每年吃掉超過9億顆安眠藥，甚至出現安眠藥物濫用的情形，可見失眠問題嚴重困擾生活作息，民眾渴望找尋安全解方求好眠。大統生技藥業與工研院聯手，技轉簽約由工研院耗時近3年研發，源自鹿角靈芝、紅棗、桂圓與蓮子之植萃助眠產品（專利Bugu-S新配方）至大統生技藥業公司。

本次植萃助眠產品Bugu-S（黃金自眠素）是透過腦腸軸調控概念開發的專利植萃助眠保健品，有助於解決腸漏問題，及調整體質、改善腸道菌相、舒緩情緒、幫助入睡、提升自眠力等潛力，有別於市場上一般常見的助眠成分及助眠商品原理，是由工研院所研發。

專利植萃Bugu-S主要由契作篩選的鹿角靈芝、紅棗、桂圓與蓮子，在特定比例以獨家專利精萃製成的多倍超濃縮Bugu-S配方，經教學研究醫院超過百位民眾人體睡眠臨床試驗證實，具協助入睡、延長睡眠時間等潛力。更獲得國家新創獎、國家新創精進獎的雙重肯定。

希望提供廣大受睡眠問題困擾之苦的民眾，天然、有效、無負擔的新解方！「植萃熟睡寶（Bugu-S）」膠囊，預計於今年三月各大藥妝連鎖通路上架。