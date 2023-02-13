通緝犯遇攔檢謊報身分　員警怎麼問都答錯！不演了認栽

▲洪姓男子出買宵夜遇警臨檢謊報假身份。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區51歲洪姓男子晚間開車載友人外出買宵夜，途中遇上警方臨檢，洪男自知為通緝犯心虛向警方謊報身分，但員警查詢後發現照片有明顯不同，且對相關資料詢問不是答錯就是不知道，洪男自知法網難逃便坦承自己是侵占通緝犯，隨即被警方帶回依法送辦。

▲▼因資料顯示照片不同洪男，且對相關資料不是答錯就是不知道，遭到員警識破。（圖／大園警分局提供）

大園分局觀音分駐所於12日23時許，在觀音區成功路三段與大觀路四段路口執行擴大臨檢勤務，發現一輛自小客車緩慢接近路檢點，又未踩剎車想繼續往前開，形跡相當可疑，員警立即上前攔阻，示意駕駛接受盤查。

男子原本神色自若報出身分證號，並表示自己並未酒駕可以接受酒測，但員警利用該身分證號進行查詢後，發現顯示出的照片與男子明顯不同，員警為求謹慎詢問男子姓名、生日、地址等資料，結果男子全部答錯，還辯稱是自己改名了，年紀大記不清，想躲避查緝。

員警見男子神情越趨緊張，持續追問他年籍資料，男子自知難逃法網，便坦承該身分證號是謊報，經確認他是一名侵占通緝犯，當場將他逮捕帶返所偵辦，詢後依法解送桃園地檢署歸案。