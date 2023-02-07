清純女通緝犯假冒律師！騙金主個資辦信用卡...半個月狂刷45萬

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵3隊接獲線報，1名長相清純的女子夥同丈夫共同騙取1名男子財物，先佯稱具有律師資格接近男子，男子出資讓女子開設律師事務所，女子還偷走男子個資證件，辦理信用卡盜刷，不到一個月就刷走45萬元，最後被停卡也不願意支付旅館費用，遭警方逮捕並查扣毒品。

警方調查，33歲的詹姓女子日前結識1名63歲男子，詹女謊稱具有律師資格，男子主動出資幫詹女租下辦公室當成律師事務所，但詹女卻找來32歲許姓丈夫合謀，向男子騙取個資到銀行申請信用卡，並持信用卡盜刷。

▲女通緝犯假冒律師，還騙個資到刷信用卡。（圖／記者邱中岳翻攝）

半個月內，詹女和丈夫共計刷走45萬元，除了加油、買手機之外，連旅館費都以男子的信用卡買單，最後被停卡，2人仍不願繳納旅館費用，且一口氣租下3間，警方上門攻堅逮人，並起獲毒品大麻、安非他命、毒品咖啡包、吸食器等毒品。

▲女通緝犯（左一）與丈夫騙取被害人個資辦信用卡，半個月內盜刷45萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方訊後依照毒品、詐欺等罪嫌將2人移送法辦，事後追查，原來詹姓女子不是第一次詐騙，還因詐騙案件未到案說明，遭新北地檢署發布通緝，警方也依相關規定解送歸案。