　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

毒鴛鴦見警猛催油門　爆胎冒火飆40公里！自撞被逮搜出安毒

記者楊熾興／桃園報導

因槍砲、毒品通緝的41歲鄭姓男子駕車載36歲吳姓女友，12日凌晨行駛中壢市區道路時，因行車不穩左右偏移且未繫安全帶，警方上前攔查時，鄭男假意停車隨即瘋狂加速逃逸，在街頭高速竄逃且蛇行闖紅燈，並開上國道往南竄逃，過程中車輛左後輪爆胎甚至冒出火花，逃竄40多公里直到竹北交流自撞後為警方逮捕，並起出安非他命等毒品。

▲鄭男自撞路邊導致車輛無法行駛，為警方逮捕。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

▲鄭男自撞路邊導致車輛無法行駛，為警方逮捕。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

▲警方將車輛調離。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

▲警方將車輛調離。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

桃園市政府警察局保安警察大隊員警12日1時50分時，於中壢區環中東路一帶見一自小客車車行不穩，且未繫安全帶，該自小客車駕駛鄭男有槍砲、毒品案通緝中，當時搭載吳姓女友，見警方攔查先假意停車，隨即趁員警不注意加速逃逸，於中壢街頭一路高速蛇行、闖紅燈等危險駕駛行為，更開上國道往南竄逃，過程中有多位熱心民眾協助擋車使其減速，該車因過度操駕致左後輪爆胎於竹北交流道冒出大量火光，鄭男不顧危險仍繼續開。

▲將2條通緝的鄭男依法解送歸案。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

▲將2條通緝的鄭男依法偵辦。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

鄭男逃竄40多公里後下國1竹北交流道，於新竹市武陵路一帶車輛失控自撞冒煙，員警立即上前查緝及協助滅火，當場於吳女副駕駛座查扣安非他命5包共計 72.4公克，警詢後全案依毒品危害防制條例、公共危險罪、毒品、槍砲通緝罪移送新竹地方檢察署偵辦。

ET快訊
快訊／林書豪全身濕了！　隊友突襲狂灌水　
「淋病」上周暴增200多人！　醫：7-8成是另一半偷吃染病
奇蹟！3歲女童受困150小時　獲救畫面曝光
白沙屯媽衝進鎮瀾宮！　「閃亮三姐妹」相聚信眾歡呼
快訊／林書豪奪首勝！　首秀數據超驚人
快訊／租屋套房驚見女屍！　只剩頭顱、骨頭
快訊／魔獸首飆大三元　向林書豪公開喊話了！
快訊／雙北中小學明開學　到校一律量體溫
阿里山公路翻車！輪胎都噴了　短褲妹爬出猛吸這杯壓驚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

離奇！女過馬路突倒地無呼吸心跳　警消關鍵CPR鬼門關前救回

快訊／嘉義租屋套房驚見女屍！　女租客剩「頭顱、骨頭」

快訊／命大！大貨車運將覺得「引擎怪怪」　一下車秒起火燃燒

毒鴛鴦見警猛催油門　爆胎冒火飆40公里！自撞被逮搜出安毒

汐止火車站民眾落軌！　遭普悠瑪號列車撞死

土耳其教授不捨台灣英雄「被請走」！　消防署暖回：救災優先

阿里山公路白車自撞　輪胎噴飛翻肚！短褲辣妹爬出猛吸這杯壓驚

快訊／台鐵汐止車站「人員落軌」遭撞　縱貫線北段部分列車延遲

林益世聲請赴警局報到改「每月1次」　法官怕他逃亡駁回

台中男跨雙黃線左轉擊落重機　同路段2天前「駕駛癲癇撞行人」

《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！

土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

門口丟飲料杯被抓包裝傻　店家留原地：一周內拿走

薔薔10年前「黑澀會出道照」曝光！　秀傻白甜模樣...小S笑問：受什麼傷害

狂按喇叭也不讓！貨車國道擋救護車2分鐘

米可白「緊身上衣」性感熱舞　跳一半笑場...自嘲：像在抓癢XD

離奇！女過馬路突倒地無呼吸心跳　警消關鍵CPR鬼門關前救回

快訊／嘉義租屋套房驚見女屍！　女租客剩「頭顱、骨頭」

快訊／命大！大貨車運將覺得「引擎怪怪」　一下車秒起火燃燒

毒鴛鴦見警猛催油門　爆胎冒火飆40公里！自撞被逮搜出安毒

汐止火車站民眾落軌！　遭普悠瑪號列車撞死

土耳其教授不捨台灣英雄「被請走」！　消防署暖回：救災優先

阿里山公路白車自撞　輪胎噴飛翻肚！短褲辣妹爬出猛吸這杯壓驚

快訊／台鐵汐止車站「人員落軌」遭撞　縱貫線北段部分列車延遲

林益世聲請赴警局報到改「每月1次」　法官怕他逃亡駁回

台中男跨雙黃線左轉擊落重機　同路段2天前「駕駛癲癇撞行人」

蔡培慧回擊林明溱「滿腦仇恨私利」　綠營高層：他的黑不在皮膚在心

全場球迷狂喊3字！　林書豪超震撼：在NBA不可能會有

專櫃成分添加！開架必買CP值超高的「寶藏保養品」300元有找簡直太佛系

嘉義市牛排館內用濃湯紅茶免費暢飲　顧客想多包卻不行

離奇！女過馬路突倒地無呼吸心跳　警消關鍵CPR鬼門關前救回

快訊／首戰單場13助攻平PLG紀錄　林書豪賽後被隊友潑水濕身秀

都紅到日本！林襄「1致命傷」鄉民喊追不上峮峮：跟出局沒兩樣

台鋼3小將支援中華隊　洪總：站在幫忙角度

明「雨彈＋強冷氣團」一起來！入夜猛降溫剩10°C　回暖時間出爐

悍將首場藍白賽球迷鼓勵戴培峰　江國豪先發3局無失分　

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

社會熱門新聞

男女夜店情慾流動！醉酒激情下場慘

高雄餐廳「下載抖音禁入內」！網狂刷1星負評　

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

她推嬰兒車搭捷運遭猛踹　因這動作惹怒男大生

啟動機械車位險把人夾成肉餅！他釀禍嗆：沒錢賠

直擊特斯拉不讓救護車！PO影公審反挨罵

即／嘉義租屋套房驚見女屍！女租客剩「頭顱、骨頭」

土耳其教授不捨台灣英雄「被請走」　消防署回應了

旅客PO1星評價：台東人都討厭老闆　被求償百萬

汐止火車站民眾落軌　遭普悠瑪號列車撞死

快訊／北市男騎士遭撞　「捲入車底」命危

快訊／雲林暗夜惡火　1婦臥床身亡

嘉義2小六女童遭撞慘死！相驗結果出爐

即／名嘴「砲哥」猝死街頭　路人：開門就倒下

更多熱門

相關新聞

阿里山公路自撞翻肚！短褲妹爬出猛吸這杯壓驚

阿里山公路自撞翻肚！短褲妹爬出猛吸這杯壓驚

嘉義台18線阿里山公路35公里處，12日上午有一輛白色轎車在下山途中，疑似因精神不濟自撞，「四輪朝天」翻覆在車道，連車輪都斷裂噴飛在護欄上，車上的一對年輕男女受到擦挫傷自行爬出車外，其中穿著短褲的女子疑似受到不小驚嚇，站在路旁猛吸綠茶試圖冷靜，所幸2人傷勢均無大礙。

台北橋2天前死亡車禍　同地點韓籍男酒駕自撞

台北橋2天前死亡車禍　同地點韓籍男酒駕自撞

720萬保時捷跑車變廢鐵！酒駕男撞爛友人愛車

720萬保時捷跑車變廢鐵！酒駕男撞爛友人愛車

通緝男辦手機被警帶走　3歲娃哭喊要爸爸

通緝男辦手機被警帶走　3歲娃哭喊要爸爸

賓士酒駕自撞　2警猛拉駕駛與死神拔河

賓士酒駕自撞　2警猛拉駕駛與死神拔河

關鍵字：

毒鴛鴦玩命風火輪通緝犯自撞

讀者迴響

熱門新聞

熱血教授難過被趕　台灣搜救隊反安慰

淡水「土耳其冰淇淋」老闆親戚20多人罹難

56歲美魔女分了25歲鮮肉　「開國道X蟲上腦」她氣炸

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

師生都沒了　建校70年北市立人高中確定停辦

16歲男被埋119小時　奇蹟獲救

夯劇毒販演員被起底真吸毒！　劇組急發聲明刪畫面

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

他每天被鄰居「強迫看A片」網笑：比隋棠的更扯

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

剛睡醒接「台積電面試電話」！她喊1句：感覺涼了

底薪漲到2萬6400元！實領金額卻變少　妹子哭了

情侶嘿咻過激　她陰道撕裂腸外露

知名餐廳開第一槍！　下載抖音「禁止進入」

知名饒舌歌手遭近距離槍殺　享年35歲

更多

最夯影音

更多
《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！

《體能之巔》尹誠彬「原地跳高」全場驚呼　「跳過一個女生」...選手：他是怪物吧！
土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

土耳其忠犬不願離開廢墟　負傷守2天「等主人回來」

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

奴才睡覺翻身推胖橘貓　牠化身高空炸彈怒報仇

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

熊熊主持穿超低胸禮服！　 無尊「目光往下看」：好好看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面