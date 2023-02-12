毒鴛鴦見警猛催油門　爆胎冒火飆40公里！自撞被逮搜出安毒

記者楊熾興／桃園報導

因槍砲、毒品通緝的41歲鄭姓男子駕車載36歲吳姓女友，12日凌晨行駛中壢市區道路時，因行車不穩左右偏移且未繫安全帶，警方上前攔查時，鄭男假意停車隨即瘋狂加速逃逸，在街頭高速竄逃且蛇行闖紅燈，並開上國道往南竄逃，過程中車輛左後輪爆胎甚至冒出火花，逃竄40多公里直到竹北交流自撞後為警方逮捕，並起出安非他命等毒品。

▲鄭男自撞路邊導致車輛無法行駛，為警方逮捕。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

▲警方將車輛調離。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

桃園市政府警察局保安警察大隊員警12日1時50分時，於中壢區環中東路一帶見一自小客車車行不穩，且未繫安全帶，該自小客車駕駛鄭男有槍砲、毒品案通緝中，當時搭載吳姓女友，見警方攔查先假意停車，隨即趁員警不注意加速逃逸，於中壢街頭一路高速蛇行、闖紅燈等危險駕駛行為，更開上國道往南竄逃，過程中有多位熱心民眾協助擋車使其減速，該車因過度操駕致左後輪爆胎於竹北交流道冒出大量火光，鄭男不顧危險仍繼續開。

▲將2條通緝的鄭男依法偵辦。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

鄭男逃竄40多公里後下國1竹北交流道，於新竹市武陵路一帶車輛失控自撞冒煙，員警立即上前查緝及協助滅火，當場於吳女副駕駛座查扣安非他命5包共計 72.4公克，警詢後全案依毒品危害防制條例、公共危險罪、毒品、槍砲通緝罪移送新竹地方檢察署偵辦。