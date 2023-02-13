旅館業者控入住惡搞　台大管院營總召道歉「願賠償」

▲台大管院營隊入住旅館遭控惡搞。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

台大管理學院營隊日前舉辦營隊，卻遭住宿旅館業者控訴惡搞，入學學生不尊重場地，床簾、公告板壞掉、垃圾不分類，違反合約在房間內飲食，製造房間髒亂，甚至還到google刷負評。對此，台大管院營隊負責人今（13日）回應業者，對造成環境髒亂感到抱歉，做了不好示範，願意負起賠償責任，絕對沒有「搞失蹤」。

旅館業者控訴，台大營隊學生入住後，違反合約精神，一直凹換洗毛巾及備品、擅自在房間內飲食，還有學員為了換床單誣告床單不乾淨，導致有學生家長打電話到旅館理論，退房後發現多項設施遭破壞，負責人卻搞失蹤，直到告知要採取法律行動、聯絡學校才回訊息，甚至網軍到google留下負評。

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台大管院營隊負責人今在旅館粉專貼文回應，表示入住期間，對於業者提出的每件事情都有積極回覆，並依時序還原學員要求更換毛巾、指稱床單發霉、反映供水問題等事件始末，強調沒有要逃避任何責任，希望雙方可以好好溝通後續處理事宜。

營隊負責人貼文指出，針對旅館使用後環境不整潔一事，我方承認在人員管理上存在疏失，非常抱歉在這方面做了不好的示範，連坐到其他台大各團體的名聲。我們已有不斷提醒學員分類垃圾，而在學員用餐完後幹部也有立即將垃圾整理分類。退房後米尼向我們索求賠償，我們也有向旅館詢問賠償金額等事宜，並非貼文所提及的「搞失蹤」。

營隊負責人說，退房當天，因營隊活動尚未結束，工作人員都有各自的工作在身，沒有辦法立即回覆，而後我們有在工作結束後第一時間給予回覆，得到的回覆是「到時候會傳估價單給您，再請注意來訊」，而目前也尚未收到任何關於估價單的訊息。

營隊學生表示，我們並沒有逃避任何責任，並表示對業者突然在各種社團及粉專發文的動機無法理解，強調我們非常願意對造成的損害進行賠償並承擔這個責任，也積極與業者聯絡，非常希望能與對方好好溝通後續的處理事宜，但這件事件後很遺憾雙方可以對話的空間幾乎消失。希望能聯絡上並盡速讓此事有對雙方都公平的處置。

