旅館業者控台大管院營隊入住惡搞還刷負評　校方：釐清事件中

▲台大管院營隊遭旅館業者控訴住宿惡搞。（圖／翻攝自爆料公社）

記者楊惠琪／台北報導

台大管理學院營隊日前舉辦營隊，卻遭住宿旅館業者控訴惡搞，業者在臉書社團《爆料公社》貼出5張照片並指出，2月9日台大管院營隊放了個大雷，當天提供206人的住宿，且不再另外接待其他的客人，但學生不尊重場地、不遵守規矩，不但到處搞得髒亂，床簾、公告板壞掉，連架子也被弄壞，垃圾不分類，且還不走合約在房間內飲食，製造房間髒亂，甚至還到google刷負評。

對此，台大管院營隊負責人今（13日）回覆業者，針對旅館使用後環境不整潔一事，承認在人員管理上存在疏失，非常抱歉在這方面做了不好的示範，連坐到其他台大各團體的名聲。但強調並沒有逃避任何責任，對業者突然在各種社團、粉專發文的動機無法理解。很遺憾雙方可以對話的空間幾乎消失。希望我們能聯絡上並盡速讓此事有對雙方都公平的處置。

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台大校方則表示，目前此事正在釐清事件全貌中，暫無回應。

業者在貼文中指出，合約中清楚載明提供190人份的住宿，住宿床位包含雙人床與單人床，因為台大這個團體，不再另外接待其他的客人，也好心為了讓營隊排房方便，共提供206人份的住宿，但營隊一點都沒有合約精神，合約上清楚寫著提供一人一條毛巾一份備品，對方卻要凹換洗毛巾及備品，並直指活動總召有事情時候不出面，只有要凹住宿方東西的時候才會跳出來。

業者並控訴，合約禁止房間內飲食，並提供公共區域給開會討論與飲食，學員卻在房間裡飲食，造成房間髒亂，此外，有學員為了換床單，故意誣告床單不乾淨，還有家長憤怒打電話來問，為什麼讓他的女兒住不乾淨的房間，甚至辱罵旅店夥伴，後來請營隊去查證床備品是否不乾淨，營隊查證過後證明該名學生說謊，沒有辦法接受的是營隊第一時間沒有查證，反而來怪罪我們。

業者並指出，聯絡人退房之後搞失蹤，一直到我們告知要採取法律行動和聯絡學校才回訊息，甚至號召網軍到google留下負評，「這對我們公平嗎？」業者說，實在不願意分享糟糕的事情，但實在是太失望和氣憤了。