　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

旅館業者控台大管院營隊入住惡搞還刷負評　校方：釐清事件中

▲台大管院營隊遭旅館業者控訴住宿惡搞。（圖／翻攝自爆料公社）

▲台大管院營隊遭旅館業者控訴住宿惡搞。（圖／翻攝自爆料公社）

記者楊惠琪／台北報導

台大管理學院營隊日前舉辦營隊，卻遭住宿旅館業者控訴惡搞，業者在臉書社團《爆料公社》貼出5張照片並指出，2月9日台大管院營隊放了個大雷，當天提供206人的住宿，且不再另外接待其他的客人，但學生不尊重場地、不遵守規矩，不但到處搞得髒亂，床簾、公告板壞掉，連架子也被弄壞，垃圾不分類，且還不走合約在房間內飲食，製造房間髒亂，甚至還到google刷負評。

對此，台大管院營隊負責人今（13日）回覆業者，針對旅館使用後環境不整潔一事，承認在人員管理上存在疏失，非常抱歉在這方面做了不好的示範，連坐到其他台大各團體的名聲。但強調並沒有逃避任何責任，對業者突然在各種社團、粉專發文的動機無法理解。很遺憾雙方可以對話的空間幾乎消失。希望我們能聯絡上並盡速讓此事有對雙方都公平的處置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大校方則表示，目前此事正在釐清事件全貌中，暫無回應。

業者在貼文中指出，合約中清楚載明提供190人份的住宿，住宿床位包含雙人床與單人床，因為台大這個團體，不再另外接待其他的客人，也好心為了讓營隊排房方便，共提供206人份的住宿，但營隊一點都沒有合約精神，合約上清楚寫著提供一人一條毛巾一份備品，對方卻要凹換洗毛巾及備品，並直指活動總召有事情時候不出面，只有要凹住宿方東西的時候才會跳出來。

業者並控訴，合約禁止房間內飲食，並提供公共區域給開會討論與飲食，學員卻在房間裡飲食，造成房間髒亂，此外，有學員為了換床單，故意誣告床單不乾淨，還有家長憤怒打電話來問，為什麼讓他的女兒住不乾淨的房間，甚至辱罵旅店夥伴，後來請營隊去查證床備品是否不乾淨，營隊查證過後證明該名學生說謊，沒有辦法接受的是營隊第一時間沒有查證，反而來怪罪我們。

業者並指出，聯絡人退房之後搞失蹤，一直到我們告知要採取法律行動和聯絡學校才回訊息，甚至號召網軍到google留下負評，「這對我們公平嗎？」業者說，實在不願意分享糟糕的事情，但實在是太失望和氣憤了。

ET快訊
周六又要補課！專家喊反對　示警5點「對孩子發展不好」
又是這家公司闖禍！撞死2警黑歷史一籮筐　今國道再奪命毀一家
開學日「校長不見了！」　涉不倫戀遭解職
沙鹿2信徒「捧超巨1物」敬獻白沙屯媽祖！　粉紅超跑停下了
LIVE／不捨！搜救犬土耳其救災殉職　穿這牌外套竟遭搶衣華府
老公、女兒目睹慘死瞬間！國道追撞「妻趴地亡」　夫癱軟跪屍旁
林襄本人有多正？　日本怪物球星站旁邊「突冒1尷尬反應」
多名NBA巨星有望來台！　世界盃熱身賽選定新莊開打
快訊／NFL超級盃　酋長末節大逆轉奪隊史第3冠

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蛋貴2元「營養午餐只能吃散蛋」　團膳業者：今年餐費一定漲

星雲大師火化前插曲！真身「涅槃塔」太高卡住　拆零件安然上車

女友洗完澡只穿內衣！他秒跳前戲開戰　竟被同房朋友尷尬抓包

正妹賣地瓜球「渾圓雙球彈出」　撐爆上衣震撼老司機：太大了

沙鹿2信徒「捧超巨1物」敬獻白沙屯媽祖！　粉紅超跑停下了

上萬香燈腳「壯觀空拍照曝」！他特地申請拍攝　走4萬步留紀錄

日本妹子很愛穿！台灣人卻不流行「1單品」　網嘆：很難駕馭

媽祖我愛祢！40白衣天使跪喊　粉紅超跑轉進停駕全場尖叫

旅館業者控入住惡搞　台大管院營總召道歉「願賠償」

火鍋吃不完！女作家「All in食材」打包請遊民　他傻眼：根本廚餘

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

土耳其災區現場二次坍塌　搜救隊「遭瓦礫活埋」！

王思佳老公「走路就被嫌吵」決定搬家　丫頭也怕成惡鄰居：住獨棟是對的！

女遭水泥柱重壓僅露一腳　台灣隊奮戰19小時救出！

蛋貴2元「營養午餐只能吃散蛋」　團膳業者：今年餐費一定漲

星雲大師火化前插曲！真身「涅槃塔」太高卡住　拆零件安然上車

女友洗完澡只穿內衣！他秒跳前戲開戰　竟被同房朋友尷尬抓包

正妹賣地瓜球「渾圓雙球彈出」　撐爆上衣震撼老司機：太大了

沙鹿2信徒「捧超巨1物」敬獻白沙屯媽祖！　粉紅超跑停下了

上萬香燈腳「壯觀空拍照曝」！他特地申請拍攝　走4萬步留紀錄

日本妹子很愛穿！台灣人卻不流行「1單品」　網嘆：很難駕馭

媽祖我愛祢！40白衣天使跪喊　粉紅超跑轉進停駕全場尖叫

旅館業者控入住惡搞　台大管院營總召道歉「願賠償」

火鍋吃不完！女作家「All in食材」打包請遊民　他傻眼：根本廚餘

駕駛「劇烈咳嗽」竟奪命！連撞公車機車輾斃騎士　他以為是凹洞

三屆賽揚得主薛茲爾成4寶爸！　小女兒與老婆生日同一天

土耳其未記1999年教訓！地震稅收了沒用　專家批：房子早等著倒塌

蛋貴2元「營養午餐只能吃散蛋」　團膳業者：今年餐費一定漲

下載抖音禁入內！餐廳被恐嚇「小心電線走火」　老闆氣炸報警

路面「震成碎餅乾」！土耳其公路崩壞解體　30秒空拍曝驚人慘況

王聖華／從《灌籃高手》看療癒中的回溯

民進黨：林明溱擺爛縣政　為政爭擋教育建設

星雲大師火化前插曲！真身「涅槃塔」太高卡住　拆零件安然上車

整天顧寶寶累了！保母汪「整坨塞進玩具」睡覺　表情偷偷微笑

生活熱門新聞

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

好市多烤箱買完才特價！1招領回差額

白沙屯媽祖「大路口停超久」原因曝

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖停駕童綜合

明晚猛降溫剩10°C　回暖時間出爐

迷戀台灣女友下廚背影　轉身這畫面卻超驚悚

白沙屯媽祖15萬人參與　他見1幕驚呆

香燈腳跪喊「聖母」　白沙屯媽祖急彎衝民宅

淡水「土耳其冰淇淋」老闆親戚20多人罹難

將湧數萬人！信眾排隊上山弔唁星雲

午後轉雨吹10級強風　明降10℃「打回8度冬天」

他嘆好市多在地化！揭1服務也消失

更多熱門

相關新聞

日本女生愛台灣返鄉自學賣珍奶魯肉飯

日本女生愛台灣返鄉自學賣珍奶魯肉飯

台灣美食有多吸引人？距離日本關西地區知名溫泉鄉「城崎溫泉」搭車約10分鐘的豐岡市內，有一位日本女生太愛台灣，憑著到台灣旅遊時吃到的美食記憶和看網路影片分享自學研究，在自己開設的百年老屋改建食堂與青旅內提供全市唯一的台灣珍奶、魯肉飯和豆花，食堂外懸掛「魯肉飯」燈籠，更在入口小黑版寫上「這裡有提供台灣美食！」

馬祖北竿最新老宅青旅950元就能住

馬祖北竿最新老宅青旅950元就能住

星野最新「無邊際泳池青旅」在沖繩

星野最新「無邊際泳池青旅」在沖繩

台中玩3天「住宿1晚都破萬」她傻眼　網卻戰翻了

台中玩3天「住宿1晚都破萬」她傻眼　網卻戰翻了

北科大販售「高中學習歷程」5天衝刺營8千！

北科大販售「高中學習歷程」5天衝刺營8千！

關鍵字：

台大管理學院青年旅館營隊

讀者迴響

熱門新聞

老公床戰親媽！女星揭瘡疤：當下我也在

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

林亭翰牽手狼人殺女神爆劈腿！前任控訴「正宮變備胎」

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

林志穎首公開現身！「術後樣貌長這樣」網嚇壞

狂吞維他命C！她洗腎「確診末期了」

擔心「台灣有事」　日商JERA傳撤出海鼎風電

好市多烤箱買完才特價！1招領回差額

連4升息！房貸族受不了　政院16日預計拍板房貸補貼「每月直接入帳」

老公睡覺都要她幫「暖蛋」！布丁姐姐崩潰

白沙屯媽祖「大路口停超久」原因曝

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面