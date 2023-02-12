800元買電腦「無法開機」！他氣炸公審反遭酸爆：你問題最多

▲男子花800元買電腦，回家發現無法開機，氣得公審店家。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

現在3C產品十分多元，有些二手的主機會被當成零件機來賣。一名男子日前購買一部電腦，花了800元買下一部主機，回家後完全無法使用，氣得嗆店家「有意詐欺」，還放話「等你來告」，沒想到貼文曝光後，男子反而遭到酸爆。

這名男子在「爆料公社」表示，他日前購買一部要價800元的電腦，沒想到回家測試後完全不能使用，就連畫面都沒跳出來，氣得痛罵「八百塊買了個廢鐵」，出言質問店家，對方卻只願意退一半的錢。

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男子相當憤怒，痛批對方「你賣了不能用的物品，再用一半的價格（買回），妳跟（根）本就炸（詐）欺」，對方則是告知，原先出售時，就已有告知是「零件機」，用途是拿來拆裝零件，而非直接使用。

▼男子花800元購買電腦，無法開機公審店家。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



男子則不打算聽賣家的說法，直接在網路上公審，同時斥責店家「有意詐欺」，也不怕對方提出告訴。

不過，男子的貼文曝光後，許多網友感到傻眼，不禁留言回嗆，「人家就說是零件機了，你在期待什麼？就你問題最多」「零件機耶！不能用很正常」、「這種人不知道是無知還是自以為是？也算是台灣人的悲哀吧」、「800你還想買到什麼好東西啊⋯⋯當作買機殼吧」、「就寫零件機了，如果可以正常用怎麼可能799」、「零件機看不懂嗎？能開機算你賺到，不能開機也是正常的。」