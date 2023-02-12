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社會 社會焦點 保障人權

「我想回家！」2歲娃溜出幼兒園還隨手關門　神操作嚇壞老師

▲2歲廖姓男童離校出走，幸遇巡邏員警上上前關切。（圖／龜山警分局提供）

▲2歲廖姓男童離校出走，幸遇巡邏員警上前關切。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市2歲廖姓男娃在幼兒園時，因想家竟自行打開校門離去並不忘隨手關上，簡直「神操作」讓老師都不知道廖童已離校出走，當廖童獨自走在車水馬龍的路上時，幸遇巡邏員警眼尖發現不尋常，上前關心得知廖童是剛從幼兒園自己跑出來準備步行回家，便立刻通知家人及幼兒園師長，提前結束這場神娃離校出走記。

▲警方將男童送回家人手上。（圖／龜山警分局提供）

▲警方將男童送回家人手上。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局坪頂派出所所長孫維鴻、警員賴欣莉11日11時許擔負巡邏勤務時，於龜山區新興街見1名廖姓男童神態自如走在路上，因幼童獨自行走身邊並無大人陪同，員警於是下車察看並蹲下身軀細心詢問廖童，才赫然發現廖童竟是自己從幼兒園開門回家要找阿公阿嬤。

由於廖童甫出校門不久又不忘隨手將門關上，讓幼兒園老師以為廖童並未外出而尚在校內尋找。員警通知廖童家人及幼兒園，得知家屬平常在家就會教育廖童隨手關門的觀念及回家路線，廖童可能因剛上幼兒園幾天尚未習慣，才會想要自己走路回家；幼兒園也表示學齡前孩童有這樣的行為真的很聰明，校方除了加強門禁管制外，也會移轉門鎖位置避免孩童碰觸，不讓相同情事再度發生。

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