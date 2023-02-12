又出事！2天前女騎士撞台北橋遭輾慘死　韓籍男酒駕同地點自撞

記者張君豪、蔡怡萍／台北報導

台北市大同區民權西路、大龍街口的台北橋頭分隔島，本月10日才發生一起女騎士超車不慎自撞、遭砂石車爆頭輾斃死亡車禍，12日凌晨在同一處又發生一輛小客車自撞分隔島事故，員警到場發現36歲韓籍男駕駛滿身酒氣，酒測值達0.58毫克，所幸與副駕女友人都沒有受傷。

▲韓籍男子酒後載著女性友人，不慎自撞台北橋分隔島。（圖／記者張君豪翻攝）



北市大同分局寧夏路派出所於12日1點48分接獲民眾報案，民權西路及大龍街路口東往西方向，有小客車自撞台北大橋分隔島，員警迅速到場並發現駕駛為韓國籍36歲李姓男駕駛，載著一名女性友人飲酒後要返家，所幸2人均無傷勢，依規定實施酒測後李男酒測值高達0.58毫克，員警立即將他逮捕，即依公共危險罪送士林地檢署偵辦。

▲韓籍男子依公共危險罪移送偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）



而巧合的是，同一處分隔島2天前才發生一起女騎士因超車不慎自撞，倒地後遭後方砂石車當場輾過死亡的驚悚事故，幸好今日凌晨這起車禍僅造成自小客車車頭毀損，沒有人員傷亡。

▲同一處分隔島2天前才發生女騎士超車不慎，捲入砂石車底慘死。（圖／記者邱中岳翻攝）

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