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強化都市排水　桃園市水務局112年施作8處下水道

▲桃園市水務局112年施作8處下水道

▲桃園市八德區建國路(雨水調節池)排水改善工程(同禾公園雨水儲留池頂板澆置)。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局11日表示，桃園雨水下水道規劃總長度計533.5公里，截至111年12月31日，已完成455.1公里，實施率達85.3%，達六都第三，為健全雨水下水道系統功能，今年(112年)施作雨水下水道有8處，總長度約計3,445公尺，總經費約3.6億元，其中營建署補助約1.4億元。

水務局指出，111年度已完成營建署補助雨水下水道工程有3案，總長度約計3,449公尺，經費約2.5億元。3案工程包含楊梅區梅獅路、中壢區民族路及中壢區中山東路雨水下水道工程。

▲桃園市水務局112年施作8處下水道

▲桃園市蘆竹區新南路（KR-L幹線）雨水下水道工程(雨水下水道RCP管推進作業) 。（圖／水務局提供）

為強化都市排水，今年(112年)施作雨水下水道有8處，總長度約計3,445公尺，雨水儲留池兩座，包含中壢區吉林三路、中壢區榮民南路(士校埤)、楊梅區埔心站梅獅路、八德區建國路、蘆竹區新南路、蘆竹區南工路一段、龜山區樂安街及文化一路，桃園區復興路大同路等，合計經費約3.6億元，其中營建署補助約1.4億元。　　

受全球暖化及氣候變遷影響，極端性降雨機率提升，該局秉持治水務本、一步一腳印克服施工障礙，加緊推動雨水下水道建設，重要排水節點也佈設監控設備，納入「桃園市智慧下水道監控系統」，多方面整合氣象資料，整個排水流域上中下游，全天24小時掌握水情，達成災前提早預警、災中準確應變的目標。

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