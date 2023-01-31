瘋電影／TANG　愛和平能思考的機器人兒童電影

文／賴賴

瘋言瘋語：

疫情造成的全球性經濟的傷害，日本影視工業受到巨大影響，電影無人問津更遑論是投資商卻步，以小而美出發的獨腳戲加上電腦特效合成，這部電影還是不錯看的，可愛的殘破機器人，像是寵物又像是具有超能力小孩的腳色，屬於沙發電影可以打發時間。

來到宮古島外景的視覺，有著藍天巨陽，讓電影在承先啟後的節奏中，有了清晰的反轉，陽光帶來希望與生氣，再陰沉的過去都可以一掃陰霾面向光明，這樣的劇情設計很適合台灣參考，沒有太多的資金，那就讓票房支撐者從頭演到尾，也是一種安排。



片 名：TANG

英文片名：Tang and Me

類 型：劇情

上映日期：2022-12-30

片 長：01時55分

導 演： 三木孝浩

演 員： 二宮和也(Kazunari Ninomiya) 、 滿島光(Mitsushima Hikari) 、 市川實日子(Mikako Ichikawa) 、 小手伸也 、 奈緒 、 京本大我

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

因為某種理由，春日井健（二宮和也 飾）放棄了自己的夢想和妻子的未來。某天，一個失去記憶的機器人迷路來到他家的庭院，健打算把這個過時的舊型機器人給丟掉，卻沒想到在機器人失去的記憶中，竟藏著足以改變世界的秘密…。

▲自我迷失的實習醫師和逃亡的機器人。

▲兩個眼球的安排就能表達各種情緒，真的很厲害。

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