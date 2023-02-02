瘋電影／劫婚大作戰　海島婚禮的風險海盜襲擊見真情

文／賴賴

瘋言瘋語：

沒有共患難，就難以看清彼此的底線，這部電影原則上是一部導演型電影，所以對白深度和喜劇陳設都差強人意，但節奏緊湊且整體流暢好看，珍妮佛身材真的就是得運用肌力展現健美線條，才能感受到她的身價，聰明的設定，全片就一個海島場景，流暢不錯看。

從婚禮的儀式中分解出兩人同心協力的橋段，這部分設計有驚喜，一開始的媽媽送的生鏽吉祥物，成為片中最大的驚喜設計，很聰明的安排，所有的心意都不能看表面，發生事故才知道其中價值和人心的真面目，娛樂價值高的動作喜劇。

片 名：劫婚大作戰

英文片名：Shotgun Wedding

類 型：愛情、動作、喜劇

上映日期：2023-01-06

片 長：01時40分

導 演： 傑森摩爾(Jason Moore)

演 員： 珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez) 、 喬許杜哈莫(Josh Duhamel) 、 珍妮佛庫里吉(Jennifer Coolidge) 、 凱麗赫南德茲(Callie Hernandez) 、 史蒂夫庫爾特(Steve Coulter) 、 切奇馬林(Cheech Marin) 、 索尼婭布拉加(Sônia Braga)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

黛西（珍妮佛羅培茲 飾）和湯姆（喬許杜哈莫 飾）即將在小島上舉行豪華婚禮，雙方皆有大批親友前來祝賀，但他們在彼此身上其實已經找不到熱情。這時，一幫神祕歹徒突然現身婚禮現場，劫持了所有賓客。為了拯救親友，黛西和湯姆合力與歹徒展開火拼，過程中，他們漸漸找回當初相愛的理由……。

▲沒有發生意外就只會專注在彼此的情緒問題上，差點就無法挽回。

▲出現危機有了共同敵人時，這種革命情感是上天送的禮物。

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