瘋電影／全境入侵　俄羅斯侵略瑞典使用生化武器

文／賴賴

瘋言瘋語：

Ｂ級談不上是戰爭片，很陽春的手法，內容也非常單薄，幾乎是觀眾必須幫忙想像電影所設計的生化武器病毒，加在雨水中使人瞬間十五分鐘內完全失憶，所以路上車禍頻傳，開車的人淋到雨瞬間就變成白癡，路上的車橫衝直撞，俄羅斯武力侵略瑞典，確實若真實發生是很恐怖，電影中的聯合國也沒啥用處。

這是非常節省成本的製作手法，也是一種新格式的設計，以不合的父子關係拉出父親永遠不會拋棄兒子，永遠關心且願意為孩子犧牲，不知道是否以此來隱喻一個國家雖然在戰時看不到作為，其實國家是很愛人民的，腦補，不論如何，打發時間看不會感到疲乏，但不是商業電影。

片名也取得太讓人誤會了，瑞典原名為花開時間到了，而英文名稱是不可思議，台灣名稱會讓人誤會以為是大型動作片，真的不是喔。



片 名：全境入侵

英文片名：The Unthinkable

類 型：動作、懸疑/驚悚

上映日期：2020-05-22

片 長：02時09分

導 演：維克多丹內爾(Victor Danell)

演 員：克里斯多福諾典若特(Christoffer Nordenrot) 、 莉莎漢妮(Lisa Henni) 、 耶斯柏巴西流斯(Jesper Barkselius)

國 家：瑞典

語 言：瑞典語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



瑞典正面臨前所未有的神祕攻擊，於此同時，亞歷山大試圖和他年少時期的戀人安娜重新聚首……

▲戰爭開啟，在之前沒人注意到奇怪軍艦。

▲唯一擁有電力之處，令敵我不分。

▲滴到雨水就會瞬間失智造成大量交通災難。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI