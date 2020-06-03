　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／全境入侵　俄羅斯侵略瑞典使用生化武器

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼全境入侵。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

Ｂ級談不上是戰爭片，很陽春的手法，內容也非常單薄，幾乎是觀眾必須幫忙想像電影所設計的生化武器病毒，加在雨水中使人瞬間十五分鐘內完全失憶，所以路上車禍頻傳，開車的人淋到雨瞬間就變成白癡，路上的車橫衝直撞，俄羅斯武力侵略瑞典，確實若真實發生是很恐怖，電影中的聯合國也沒啥用處。

這是非常節省成本的製作手法，也是一種新格式的設計，以不合的父子關係拉出父親永遠不會拋棄兒子，永遠關心且願意為孩子犧牲，不知道是否以此來隱喻一個國家雖然在戰時看不到作為，其實國家是很愛人民的，腦補，不論如何，打發時間看不會感到疲乏，但不是商業電影。

片名也取得太讓人誤會了，瑞典原名為花開時間到了，而英文名稱是不可思議，台灣名稱會讓人誤會以為是大型動作片，真的不是喔。


片　　名：全境入侵
英文片名：The Unthinkable
類　　型：動作、懸疑/驚悚
上映日期：2020-05-22
片　　長：02時09分
導　　演：維克多丹內爾(Victor Danell)
演　　員：克里斯多福諾典若特(Christoffer Nordenrot) 、 莉莎漢妮(Lisa Henni) 、 耶斯柏巴西流斯(Jesper Barkselius)
國　　家：瑞典
語　　言：瑞典語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

瑞典正面臨前所未有的神祕攻擊，於此同時，亞歷山大試圖和他年少時期的戀人安娜重新聚首……

▲▼全境入侵。（圖／yahoo）

▲戰爭開啟，在之前沒人注意到奇怪軍艦。

▲▼全境入侵。（圖／yahoo）

▲唯一擁有電力之處，令敵我不分。

▲▼全境入侵。（圖／yahoo）

▲滴到雨水就會瞬間失智造成大量交通災難。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
中衛口罩5大電商今上架！最早10點開賣　最多1人可以買4盒
豬哥亮長子驚爆健康亮紅燈！「半年暴瘦8kg」最新近況曝
三峽名店創辦人爆欠債4000萬　全家擺爛不還！開跑車進出「欠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／全境入侵　俄羅斯侵略瑞典使用生化武器

瘋電影／壞教育　美史上最大宗校園詐騙案

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

《創造營2020》水火舞台驚艷全場　女學員沾水甩頭髮...毛不易「我都看傻了」

鹿晗飆唱三段式《那女孩對我說》　糾正訓練生「閉眼唱歌」太土XD

瘋電影／全境入侵　俄羅斯侵略瑞典使用生化武器

瘋電影／壞教育　美史上最大宗校園詐騙案

唐鳳宣布將推出三倍券地圖

侯友宜宣布：新北酒家舞廳6／8開放　「需保持社交距離」

全聯「口罩套組」開賣！每片4元每人限購一盒　民眾卻只想單買

哪個星座是投資高手？金牛座奪冠　固定星座很厲害

小貨車剛停靠路肩…後方機車高速撞上！騎士腦漿濺出慘死

汽車衝進超市…他剛結帳離開衰遭命中　收銀、顧客轉頭都嚇傻　

台大去年畢典頒獎時竟播大陸海軍軍歌　校方回應了

80歲嬤「走10公里」九華山參拜　忘了回家路！蹲坐路邊警助返家　

南山股東會現場火爆！南山工會集結抗議：「老尹要謝罪、小尹硬起來」終結系統之亂

法鬥犬雨中徘徊不知回家路　村長辦公室廣播半小時...女主現身了

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

名家熱門新聞

俄羅斯侵略瑞典使用生化武器

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

夢到貓咪代表什麼意思呢？

夏天就是要吃涼拌　必學開胃菜

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

文化正妹「小豬」邱珮淇長大嘍！

拓也哥，證實台灣病入膏肓

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

落健生髮水的效果及風險

超市火鍋肉片變出5道美味料理

美史上最大宗校園詐騙案

更多熱門

相關新聞

爹留下的遺產竟是非法拘禁的受害人

爹留下的遺產竟是非法拘禁的受害人

門羅家族都是檢察官、商人、政治人物，他們出身於有權有勢的上流家族。某天，大家長突然逝世，並留下鉅額遺產。然而在分配遺產時，女兒蘿倫（莉莉柯林斯飾演）卻只分到一萬美金與一個牛皮紙袋，紙袋中裝有一把鑰匙，以及父親生前所錄下的一段影片，並告訴她：「有些秘密，必須要帶入墳墓…。」在好奇心的驅使之下，蘿倫用那把鑰匙打開了庭院的鐵門。不過她萬萬沒想到，通往地下室的過程當中，竟埋藏這個家族不為人知的秘密…。

最大的婚姻暴力是來自精神上的

最大的婚姻暴力是來自精神上的

影史上最悲慘歷經20年完成

影史上最悲慘歷經20年完成

AI崩壞鎖定殺人

AI崩壞鎖定殺人

假如你有一個塗糞於門上的自閉兒

假如你有一個塗糞於門上的自閉兒

關鍵字：

瘋電影全境入侵賴賴克里斯多福諾典若特(Christoffer Nordenrot)莉莎漢妮(Lisa Henni)耶斯柏巴西流斯(Jesper Barkselius)

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

「黃氏兄弟」瑋瑋同志APP約砲！鹹濕對話曝光

下體「詭彎45°」！2寶爸嘆：壞壞只能同個姿勢…一脫褲醫驚呆了

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

已婚5566小刀「進出正妹豪宅」被拍

風田深夜當街撫摸「手伸下面」掏物

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

6重點秒懂三倍券好處！陳嘉行打臉「發現金6000」

國巨前高層睡美魔女人妻　身分起底「常上媒體版面」

伊能靜18歲兒IG露餡真實性向！女裝艷照掀家變

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

更多

最夯影音

更多
重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來
魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面