「吃了會開心！」台女夜奔洋男家讓他吃這顆　迷魂盜走現金17萬

▲洋男遭迷昏後，被取走家中現金。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市翁姓女子透過臉書認識一名幾內亞籍洋男，言談之間翁女得知他在家中放了大量現金，竟夜奔洋男住處「小酌一番」，同坐計程車時拿出一顆藥物，稱「吃了會開心！」讓洋男吃下，之後又在洋男家中下藥，迷昏洋男盜走17萬餘元現金。最高法院審理後，10日將她判刑5年2月定讞。

判決指出，本案發生於2020年9月間，翁女透過臉書認識幾內亞籍男子，2人相談甚歡，男子無意間透露住處中放有大量現金，翁女起了歹念，相約凌晨一點多在台北市超商見面。2人搭上計程車後，陸續前往臺北市大同區圓山捷運站附近某酒吧及超商等地飲酒，直到凌晨五點多，再搭計程車回到洋男新北市的住處中飲酒。

翁女在搭計程車過程中，先拿出一顆含「QUETIAPINE」成分之「康緒舒膜衣錠25毫克」藥丸（治療精神疾病、可能產生嗜睡、頭暈等副作用），跟洋男說「吃了會開心！」，洋男不疑有他，吞入藥丸。到了洋男家中，洋男酒喝多了上廁所時，翁女又取出另一顆相同藥丸，加入洋男啤酒中，洋男也將啤酒喝完。沒多久，洋男就呼呼大睡。

翁女取走屋內的17萬1000元現金，並隨即搭計程車將17萬元藏放在信義區百貨公司置物櫃內，1000元現金拿來搭計程車回家。洋男睡醒後，發現翁女與財物均不見，趕緊報警。警方逮捕翁女，並到百貨公司中取回17萬現金，檢方依照「強盜罪」嫌，對翁女提起公訴。

一審法院審理時，翁女坦承犯案，一審法院將她判刑5年2月。案件上訴二審後，翁女卻翻異前詞，改說不是一開始就打算迷昏洋男、取走財物，是發現洋男已經昏睡後，她慌忙搭計程車離開時，才想說可以回頭取走財物，應該構成法定刑較輕的「竊盜罪」。但二審認為翁女有下藥、迷昏的行為，之後才取走財物，確實成立「以強暴、脅迫或他法，致使人不能抵抗」的強盜罪，仍判刑5年2月。

案經撤銷發回，高院更一審時翁女再翻供，改稱是擔心被洋男不軌，才會先行下藥。更一審法院認為翁女供詞前後矛盾，不予採信，仍將她判刑5年2月。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。