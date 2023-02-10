交警處理事故...吸蜜鸚鵡停肩膀「報案」　臉書找主人助牠回家

記者吳世龍／高雄報導

高雄市三民二分局交通分隊洪育聰，8日下午在處理車禍時，突然有一隻鸚鵡飛來站在他的肩膀上，完全沒有想走的意思，彷彿想要報案，員警於是將鸚鵡帶回派出所，透過網路貼文尋找鳥主人，順利找到焦急的鳥主人，讓鸚鵡「古錐」順利回家。

▲▼一隻走失的吸蜜鸚鵡，停在交警肩膀上，交警求助派出所員警，警方透過臉書社團幫牠找到主人。（圖／記者吳世龍翻攝）

三民二分局民族所警員林長晏、李維，8日下午3時值勤時，交通分隊員警洪育聰突然走進派出所，表示稍早前在自由二路處理車禍時，突然有鸚鵡飛來站在肩膀上，疑似要報案，只好請求值班員警協助，查看看有無失主報案。

警方觀察這隻停在肩膀上的鸚鵡為吸蜜鸚鵡，完全不怕生，加上羽毛鮮艷且相當親人黏人，還發現牠腳上裝有腳環，隱約刻著手機號碼但不清晰，研判應該是有人飼養。

員警於是透過臉書社團「小小鳥兒要回家」貼文協尋時，意外發現45歲洪姓飼主發文指出，自己飼養的吸蜜鸚鵡「古錐」失蹤的貼文，相互比對後，發現站在洪姓交警肩膀上「報案」的鸚鵡，可能就是失蹤的「古錐」，立刻聯絡洪男前來確認。

洪男趕赴派出所，見到心愛的「古錐」，還一度哽咽說，「以為找不回來了」，立刻將「古錐」擁抱在懷中開心地親吻。

洪男向警方表示，這隻吸蜜鸚鵡「古錐」已養了1年多，7日下午4時許，發現牠從自立一路住家陽台飛走，便四處貼文協尋，因先前帶牠外出遊玩時，「古錐」都會站在他的肩膀上，可能這次玩累想回家才會站在警察肩膀上，非常感謝警方的協助，讓他和「古錐」可以團圓。