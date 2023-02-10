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牌咖神預言「妳男友在車上偷吃」　妹子檢查手機崩潰！

牌咖的玩笑話居然成為神預言。（示意圖／Pexels）

▲牌咖的玩笑話居然成為神預言。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

牌咖的一句玩笑話，竟會惡夢成真。一名女網友在網路論壇Dcard傷心透露，自己與男友是被朋友圈公認很黏的情侶，加上對方朋友不多，因此常陪她聚會，或是獨自在車裡玩遊戲等她聚完會、打完麻將，再開車來載人。沒想到，某個牌咖「妳男友打遊戲都在跟妹子語音，所以才都窩在車上」玩笑話，居然會真實上演。

起初，原Po對男友「在車上打遊戲很自在」婉拒參加聚會的理由不疑有他，怎知，日前一時興起偷偷跑到車旁邊，「真的聽到男友跟女生聊天聲音」，且她裝沒事繞到副駕外，竟發現對方一看到她「馬上把手機收起來」，被問跟誰聊天時，又回答只是跟同事玩遊戲，令她相當懷疑。

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後來原Po趁男友買晚餐，偷查對方手機訊息，結果驚見「他是跟女大生一起玩遊戲，男友還對他說可不可以花4萬請她當假情人」，更令她氣憤的是，「那個女生也沒拒絕，甚至傳裸露照片問我男友喜歡嗎，我懷疑她本來就是做色情產業的吧」，直呼被氣到快暈倒，「不懂我男友怎麼會出軌這樣的對象，只因為我不會打遊戲嗎」？

最後，原Po男友被問罪時，雖然「哭著跟我說這都是打嘴炮」，但原Po認為誰知道他們有沒有真的約過，於是「3年的感情就這樣掰掰了，實在有夠可悲，連跟朋友說都覺得好丟臉」。文章曝光後，網友紛紛安慰，「完全不丟臉，做錯事的不是妳」、「應該感謝牌咖」。

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