iPhone動態島也能用！Googleo地圖全新改版登場

▲Google地圖也登上動態島。（圖／PhoneArena）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果iPhone 14 Pro系列最大的亮點，就是全新的動態島設計，而要如何利用這塊「新領地」，也讓許多App開發單位絞盡腦汁，Google地圖近期推出全新改版，目前地圖已經可以在動態島上顯示、導航，變得更加方便。

除此之外，地圖在更新後，可以讓導航功能更加身臨其境和直觀。這項「沉浸式實景」（Immersive View）功能，將於今日開始在倫敦、洛杉磯、紐約、舊金山和東京推出。

沉浸式實景於 2022 年 5 月在Google I/O 開拉者大會上首次宣布，可以幫助用戶提前計劃並在訪問城市之前更深入地了解要去的地方。Google 計劃在未來幾個月內在更多城市推出沉浸式實景，包括阿姆斯特丹、都柏林、佛羅倫薩和威尼斯。

沉浸式實景融合數十億張街景和航拍圖像，以創建世界的數位模型。除了街景之外，這項新功能還加入了其他變化因素，包含天氣、交通和某個位置的繁忙程度等詳細訊息。

例如，假設計劃參觀阿姆斯特丹的國立博物館，並想在出發前了解，可以使用沉浸式視圖虛擬地飛越建築物，以更好地了解外觀和入口位置。此外，還可以查看該地區在一天中不同時間的情況以及天氣情況。沉浸式實景還可以向用戶顯示附近的餐廳，並且可以查看餐廳內部，讓用戶更方便襖到適合自己的餐廳。

除此之外，Google也宣布名為清晰方向指引（glanceable directions）的新功能將在未來幾個月內在 Android 和 iOS 向全球推出。該功能可讓用戶直接從路線概覽或鎖定螢幕追蹤旅程。用戶將看到更新的預計到達時間以及下一次轉彎的地點。

如果用戶決定走另一條路，App會自動更新行程。Google指出，此前，只有解鎖手機、打開App並使用導航模式才能看到這些訊息。而此功能推出後，無論是步行、騎自行車還是乘坐公共交通工具，都可以在使用這個新功能。