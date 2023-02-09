向羅智強下戰帖！　鍾沛君承諾「固守大安區」：每週跨區串連

▲羅智強、鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

記者詹宜庭／台北報導

藍營近期爆發「世代交替」之爭，包括北市議員徐巧芯、徐弘庭、游淑慧、張斯綱、鍾沛君等人都紛紛表態想爭取區域立委席次。對此，鍾沛君9日向前議員羅智強下戰帖，喊話將會在黨內初選中與他碰頭。更承諾，若羅智強出征艱困選區，她一定會固守大安區，並每週跨區串連。當選就職後，也會每週排一天當羅智強的志工，表達感謝與學習如何打贏硬仗。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹日前曾公開表示，希望藍營能徵召羅智強參選「士林、大同區」立委，對戰民進黨現任立委何志偉。而羅智強則回應，該選區過去只有在前總統馬英九全勝時期贏過，其他都是民進黨天下，他沒有必勝把握，為顧及家人與團隊，他必須打一場志在必得的仗，回防本命大安區。

對此鍾沛君今日在臉書上發文指出，2018年夏天，她和羅智強兩人通過初選後，各為國民黨在「大安文山區」中拿下一席議員；2023年夏天，她和羅智強又將在初選碰頭。但就在羅智強即將宣布出戰選區的前一天，她反覆思量，他們是否能夠連袂出擊、並肩作戰？

鍾沛君透露，羅智強選哪區最適合，不容她置喙，她能做的只有許下承諾。若羅智強真的扛下大任，出征艱困選區，她一定固守大安區，同時每週都會跨區串連。當選就職後，每週排一天當羅智強的志工，既表達感謝也能學習如何打贏硬仗。不過，鍾沛君也說，如果羅智強願為黨開疆闢土卻事與願違，而她有幸當選大安區立委，她承諾「只做一屆！2028年就由她去挑戰羅智強的未竟之功。」

「國民黨重返執政，戰力極大化、內耗極小化，是我的初衷。」鍾沛君強調，無論羅智強做出什麼選擇，她都準備好打一場公平乾淨、高水準的初選，為相信的價值而戰。