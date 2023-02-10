美國「虎豹小霸王」傳奇作曲家辭世！　享耆壽94歲

▲伯特巴卡拉克（Burt Bacharach）。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓9日綜合外電報導

美國傳奇作曲家伯特巴卡拉克辭世，享耆壽94歲，經典電影「虎豹小霸王」（Butch Cassidy and the Sundance Kid）主題曲Raindrops Keep Fallin' On My Head就是他的傑作。

經紀人今天告訴路透社，伯特巴卡拉克（Burt Bacharach）昨天在親友陪伴下，於洛杉磯地區的住家自然離世。

伯特巴卡拉克曾與傳奇作詞人霍戴維（Hal David）合作16年，兩人攜手創作許多歌曲，包括榮獲奧斯卡最佳原創歌曲獎的Raindrops Keep Fallin' On My Head。

他的作品不僅在美國收音機熱播，也出現在電影大片中，是1960與70年代初期最常縈繞耳邊的歌曲，火紅程度如同披頭四（The Beatles）、滾石樂團（The Rolling Stones）、巴布狄倫（Bob Dylan）的作品。

伯特巴卡拉克寫過500多首曲子，曾為狄恩華瑞克（Dionne Warwick）、木匠兄妹樂團（Carpenters）操刀。他的歌曲拿過6座葛萊美獎和3座奧斯卡獎，超過1200名藝人演唱過他的作品。

2012年辭世的霍戴維受訪時曾說：「他（伯特巴卡拉克）就是與眾不同。…新穎、獨創，他的音樂吸引我。」

伯特巴卡拉克的傳世名作還包括：I Say A Little Prayer、Walk On By、Do You Know the Way to San Jose等，族繁不及備載。