美國「虎豹小霸王」傳奇作曲家辭世！　享耆壽94歲

▲伯特巴卡拉克(Burt Bacharach)。(圖/路透社)

文/中央社華盛頓9日綜合外電報導

美國傳奇作曲家伯特巴卡拉克辭世,享耆壽94歲,經典電影「虎豹小霸王」(Butch Cassidy and the Sundance Kid)主題曲Raindrops Keep Fallin' On My Head就是他的傑作。

經紀人今天告訴路透社,伯特巴卡拉克(Burt Bacharach)昨天在親友陪伴下,於洛杉磯地區的住家自然離世。

伯特巴卡拉克曾與傳奇作詞人霍戴維(Hal David)合作16年,兩人攜手創作許多歌曲,包括榮獲奧斯卡最佳原創歌曲獎的Raindrops Keep Fallin' On My Head。

他的作品不僅在美國收音機熱播,也出現在電影大片中,是1960與70年代初期最常縈繞耳邊的歌曲,火紅程度如同披頭四(The Beatles)、滾石樂團(The Rolling Stones)、巴布狄倫(Bob Dylan)的作品。

伯特巴卡拉克寫過500多首曲子,曾為狄恩華瑞克(Dionne Warwick)、木匠兄妹樂團(Carpenters)操刀。他的歌曲拿過6座葛萊美獎和3座奧斯卡獎,超過1200名藝人演唱過他的作品。

2012年辭世的霍戴維受訪時曾說:「他(伯特巴卡拉克)就是與眾不同。…新穎、獨創,他的音樂吸引我。」

伯特巴卡拉克的傳世名作還包括:I Say A Little Prayer、Walk On By、Do You Know the Way to San Jose等,族繁不及備載。