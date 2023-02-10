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2023台灣燈會攻略！「藝術入店」妝點40間以上風格店家　東區踩點必去

2023台灣燈會攻略！「藝術入店」妝點40間以上風格店家　東區踩點必去（圖／觀傳局提供）

▲2023台灣燈會在台北，位於東區商圈之光展區作品《光兔現蹤》。（圖／觀傳局提供）

生活中心／綜合報導

說到台北的逛街好去處，肯定少不了熱鬧的東區，坐捷運就能到，一出站就是百貨店家，立刻轉換模式開逛起來，除了忠孝東路不管走幾遍都不會累之外，巷弄裡更是有許多特色小店等著被發掘，還有不少IG人氣咖啡店、美食餐廳，逛累了也不怕沒地方休息；好逛、好買、好吃、好玩，一直是逛東區的最大樂趣，今年更有必去攻略的理由，40間以上風格店家注入了滿滿藝術能量，在2023台灣燈會大爆發，讓每一個人從白天逛到黑夜，感受不一樣的東區魅力。

每年開春最令人期待的首場國際級節慶盛事，就是吸引國內外遊客爭相造訪、一賭璀璨風采的台灣燈會，今年更是睽違23年，再度重返起源地台北舉辦，為了帶大家一起用「光」打開城市，這次共規劃4大展區，包括中央展區、光展區、源展區、未來展區，並展出1座主燈、6座副燈，規模也有首次大突破，升級為「城市型燈會」，從國父紀念館及市民廣場，往外延伸信義商圈、松山文創園區、東區商圈，同時串連台北十二個行政燈區，無論走在大街小巷或抬頭看高樓建築，都能看到精彩的燈飾作品，處處都是亮點。

2023台灣燈會攻略！「藝術入店」妝點40間以上風格店家　東區踩點必去（圖／觀傳局提供）

▲2023台灣燈會主燈「玉兔壯彩」。（圖／交通部觀光局提供）

2023台灣燈會攻略！「藝術入店」妝點40間以上風格店家　東區踩點必去（圖／觀傳局提供）

▲▼「光展區」位於走在流行時尚尖端的東區商圈，Sogo遠東百貨忠孝館、瑠公公園也有作品可走近欣賞，上圖為藝術家陳普創作的作品《未來 · 穿梭 · 兔子洞》，下圖為藝術家陳怡潔創作的作品《安安》。（圖／觀傳局提供）

2023台灣燈會攻略！「藝術入店」妝點40間以上風格店家　東區踩點必去（圖／觀傳局提供）

來到台灣燈會，猶如愛麗絲夢遊仙境，跳進兔子洞，展開一場奇幻之旅，其中，光展區位於東區商圈，包括國父紀念館捷運出口、延吉公園、瑠公公園等，遍佈各大主題作品如《安安》、《初光之曜》、《榮容》、《光兔現蹤》，築起城市新樣貌，另外必追的一大看點就是「藝術入店」作品，漫步在巷弄街道，一個轉角就會遇見奶油兔跟著蛋糕職人一起手做甜點、發現恐龍出沒在手搖飲店；還有豆漿店的小燈箱，夜晚燈光一亮，從遠處看就引人注目。

這項「藝術入店」計畫主要來自超過40名優質年輕藝術創作者的創意，與東區40處以上不同類型在地商家共同合作打造，根據空間屬性、商品特色、店家想法，於商家櫥窗、壁面、陳列架與戶外空地等空間，利用彩繪、壁畫、壓克力、紙雕圖騰、LED霓虹燈等不同媒材特別量身訂做專屬藝術創作，把各式各樣意想不到的設計巧思帶進服飾、餐飲、髮廊，也有運動用品店、藝廊、書店、二手及古著風格選品店等，吸引民眾駐足停留，原來在東區不只有逛街買東西而已，還能輕鬆零距離的感受藝術活力，找到新玩法。

除了走訪「藝術入店」商家一一踩點，另有6大特色亮點作品，直接展示在店外，走過路過千萬不能錯過，包含：
1、 藝術家Liam Morgan以「生長」為主題，在文青咖啡廳「boven雜誌圖書館」露臺樹上懸掛動態燈光裝置，藉此引領思考創作與自然的關係。
2、 張育嘉為風格茶飲店ODD ONE OUT打造奇幻風格作品，一隻以美為食的飄浮怪獸，以嶄新外型並結合燈光裝置，融入店家空間中。
3、 大塚麻子將《光柵首都》帶進推廣生活陶美學的陶藝複合空間Round Round，牆上重疊交織的圖案，當民眾走動時，視覺上形成不同的立體幾何圖形，如同童年的歡樂回憶。
4、 王振瑋在老宅咖啡店homey’s Café與騷豆花創造一處繽紛飛瀉的水瀑像信仰般存在的地方，水流潺潺一層一層往外釋放開來，浸潤地方成為幸福的園地。
5、 楊瀚橋替東區服飾店「miho」帶來小小店長鹿鹿，希望透過色彩鮮明的鹿鹿與服飾為大家帶來自信與好心情。
6、 Jun Ong在自行車店與咖啡館「Rapha Taipei Clubhouse·台北」帶來運用自行車輪框交錯排列出的連鎖迴圈，作品靈感源自「捕夢網」的造型，於日與夜交會出多層次的複雜光影。

2023台灣燈會攻略！「藝術入店」妝點40間以上風格店家　東區踩點必去（圖／觀傳局提供）

▲由藝術家Liam Morgan創作的作品「Ngan Wat : Taipei」。（圖／觀傳局提供）

2023台灣燈會攻略！「藝術入店」妝點40間以上風格店家　東區踩點必去（圖／觀傳局提供）

▲由藝術家大塚麻子創作的作品「光柵首都」。（圖／觀傳局提供）

2023台灣燈會攻略！「藝術入店」妝點40間以上風格店家　東區踩點必去（圖／觀傳局提供）

▲由藝術家Jun Ong創作的作品「捕夢者」。（圖／觀傳局提供）

2023台灣燈會攻略！「藝術入店」妝點40間以上風格店家　東區踩點必去（圖／觀傳局提供）

▲到2023台灣燈會官網查詢，立刻掌握光展區戶外作品分佈位址。（圖／翻攝自2023台灣燈會官網）

台灣燈會自1990年起每年元宵節於台北市舉行，2001年開始於全國各縣市舉辦，今年返回台北市，於2/5至2/19正式展開，呈現五光十色的燈飾妝點之外，大推一定要走進時尚與潮流文化匯聚的東區，在範圍涵蓋復興南路、光復南路、市民大道、仁愛路等四條主要幹道所圍成之區域，欣賞充滿人文關懷、都市紋理、環境保育、流行思潮的主題藝術燈飾作品，同時深入街區巷弄，以輕盈節奏感受藝文跨域新體驗，而部分作品在展期結束後將會永久保留，持續點亮商圈與都會生活。

（臺北市政府 廣告）

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