鋼琴女師拿洗澡刷打繼女「雙手大面積鈍挫傷」　夫怒離婚提告

▲女鋼琴老師打張男與前妻生的女兒遭判刑。示意圖與本案無關。（圖／翻攝pixabay）

記者劉人豪／高雄報導

單親爸與鋼琴女老師相戀後結婚，沒想到女老師因為一些小事情，就發火拿長柄洗澡刷毆打張男的女兒，導致女兒身體多處鈍挫傷，張男提告後，高雄高分院判女老師拘役40天，得易科罰金4萬元。

判決書指出，張男作為一名單親爸爸，獨立扶養女兒，他後來跟陳姓鋼琴女老師相戀結婚，陳女在2021年11月20日時，因為細故對繼女不滿，於是徒手及持長柄洗澡刷毆打，導致繼女右鎖骨鈍挫傷、雙手大面積鈍挫傷，張男得知後火大離婚(2022年5月離婚)並對陳女提告。

陳女在庭審時坦承不諱，法院審酌醫院驗傷診斷書、張男提供的LINE對話紀錄以及保護令，認定陳女自白與事實相符，橋頭地方法院依傷害罪，判拘役40日，得易科罰金4萬元。

不過陳女上訴稱，本案係因張男干涉她管教孩子而起，非預謀攻擊，且原審量刑太重，沒考慮她經濟狀況不佳，請撤銷原判決，從輕量刑，並可以分期付款。

法院認為，陳女僅因細故，不思以理性態度和平溝通就對繼女暴力相向，罔顧倫常，應給予一定責難，且張男及女兒無意和解，認為陳女上訴無理由，高雄高分院予以駁回。可上訴。