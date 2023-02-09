「剁1指抵100萬」　黑幫討債跟梢…被害人不敢就醫直衝警局

▲涉及建商槍擊案的竹聯幫文仁會副會長李坤陵，再因違法押人討債被起訴。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

黑幫分子李睿璿因不滿投資失利，找來竹聯幫文仁會副會長林坤陵等人，把被害人押到卡拉OK店以棍棒毆打後，要被害人自己剁手指「剁1指抵100萬元」，被害人後來獲釋想就醫，卻發現遭李男等人跟車，只好直奔派出所報案，檢警從李男的IG影片，發現李男還曾為了省50萬元賣屋仲介費，以槍抵住仲介的頭要求付600元就好，台北地檢署9日依強盜等罪起訴李、林等5人。

遭關押毆打的被害人，是先前因康友-KY炒股案被起訴的盤商黃耀弘，李睿璿聲稱先後拿了4000萬元給黃耀弘投資皇后鎮森林等項目，結果都拿不回錢，黃耀弘解釋自己只是轉介投資，沒想到大陸方面的公司營運有問題，不被李睿璿接受。

2022年10月間，李睿璿找來因文山區建商遭槍擊案被起訴的林坤陵等人，把黃耀弘帶到新北市新店區某間卡拉OK店，以掃把砍劈等方式毆打黃耀弘，最後丟出1把刀子，要黃耀弘自己剁手指抵債，黃耀弘遭限制自由1天半後，李睿璿收到風聲，黃家人已經報案失蹤人口，就帶著黃到新店江陵派出所，一方面銷案失蹤人口，一方面企圖偽裝成雙方互毆案件。

▲被要求剁手指償債的盤商黃耀弘另因捲入康友-KY炒股案遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

黃耀弘做完筆錄後，搭乘友人的車子準備到汐止國泰醫院就醫，卻發現李睿璿等人分乘2、3輛車子跟梢，友人驅車轉往基隆長庚仍甩不掉李睿璿等人，最後改到信義分局三張犁派出所報案，警方因事先收到通知，派員在派出所門口等候，並對跟梢車輛進行盤查。

檢警調查發現，李睿璿竟然把自己毆打黃耀弘的影片po上IG，此外還有李睿璿拿槍抵住另名被害人頭部的影片，經追查原來是李睿璿在2022年8月間，委託仲介出售南京東路5段的房子，原本要支付50萬元的仲介費，但李只丟了600元給仲介，仲介迫於情勢不敢聲張，檢察官調查後將李睿璿、林坤陵等5人分別依強盜、妨害自由未遂、傷害等罪提起公訴。