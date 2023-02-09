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「剁1指抵100萬」　黑幫討債跟梢…被害人不敢就醫直衝警局

▲台北市警方出動北市特勤隊逮捕涉及興隆路建商槍擊案的竹聯幫文仁會副會長及涉案成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉及建商槍擊案的竹聯幫文仁會副會長李坤陵，再因違法押人討債被起訴。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

黑幫分子李睿璿因不滿投資失利，找來竹聯幫文仁會副會長林坤陵等人，把被害人押到卡拉OK店以棍棒毆打後，要被害人自己剁手指「剁1指抵100萬元」，被害人後來獲釋想就醫，卻發現遭李男等人跟車，只好直奔派出所報案，檢警從李男的IG影片，發現李男還曾為了省50萬元賣屋仲介費，以槍抵住仲介的頭要求付600元就好，台北地檢署9日依強盜等罪起訴李、林等5人。

遭關押毆打的被害人，是先前因康友-KY炒股案被起訴的盤商黃耀弘，李睿璿聲稱先後拿了4000萬元給黃耀弘投資皇后鎮森林等項目，結果都拿不回錢，黃耀弘解釋自己只是轉介投資，沒想到大陸方面的公司營運有問題，不被李睿璿接受。

2022年10月間，李睿璿找來因文山區建商遭槍擊案被起訴的林坤陵等人，把黃耀弘帶到新北市新店區某間卡拉OK店，以掃把砍劈等方式毆打黃耀弘，最後丟出1把刀子，要黃耀弘自己剁手指抵債，黃耀弘遭限制自由1天半後，李睿璿收到風聲，黃家人已經報案失蹤人口，就帶著黃到新店江陵派出所，一方面銷案失蹤人口，一方面企圖偽裝成雙方互毆案件。

▲▼ 康友-KY證交法財報不實案，男子黃耀弘遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲被要求剁手指償債的盤商黃耀弘另因捲入康友-KY炒股案遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

黃耀弘做完筆錄後，搭乘友人的車子準備到汐止國泰醫院就醫，卻發現李睿璿等人分乘2、3輛車子跟梢，友人驅車轉往基隆長庚仍甩不掉李睿璿等人，最後改到信義分局三張犁派出所報案，警方因事先收到通知，派員在派出所門口等候，並對跟梢車輛進行盤查。

檢警調查發現，李睿璿竟然把自己毆打黃耀弘的影片po上IG，此外還有李睿璿拿槍抵住另名被害人頭部的影片，經追查原來是李睿璿在2022年8月間，委託仲介出售南京東路5段的房子，原本要支付50萬元的仲介費，但李只丟了600元給仲介，仲介迫於情勢不敢聲張，檢察官調查後將李睿璿、林坤陵等5人分別依強盜、妨害自由未遂、傷害等罪提起公訴。

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