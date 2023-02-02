「高薪現領」廣告畢業生傻傻信了　北上求職慘被關15天

▲台中警方分別破獲租用帳簿的詐團，逮捕6名嫌犯，其中1名被害人被拘禁長達半個月。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

出租帳簿牟取暴利已成趨勢，但絕大多數的出租者被拘禁多天仍拿不到錢，台中市烏日警分局日前前往新北市逮捕柳姓男子等4人，被害人被關了半個月分文未領；第一分局則是逮捕熊姓男子等2人，言明1天2萬元，被害人被拘禁在商旅5天後，詐團爽約不付，憤而報警，警方呼籲民眾切勿相信短時間即能賺取大量金錢的各類廣告或訊息，以免受騙。

1名畢業不久沒有工作經驗的男子，在社群網站看到「高薪現領」的求職廣告，於是北上新北市面試，柳男等人以帶他參觀公司為由，開車載他到商旅關押，並強逼交出身份證、金融卡和銀行帳簿，被害人被關了15天後才被放走，半個月來雖然供應吃住，但沒有拿到一毛錢。

警方表示，被害人對於為何被關押？和詐團有無交易等內情避重就輕，但懷疑事前應該有過協商，訊問後仍將柳姓犯嫌等4名詐欺份子，依組織犯罪條例、詐欺、妨害自由等罪，移送台中地檢署偵辦。

住在桃園的另名被害人則是坦承，出租銀行帳戶5天可獲利8至10萬元，雙方一談妥，他隨即南下台中，與詐團成員約在某大樓當面交付存摺、金融卡、身分證，詐團為確保帳戶可以使用，也擔心被害人會報警，讓乾淨帳戶變成警示帳戶，於是將被害人帶往西屯區3處商旅拘禁5天，5天一到，被害人分文未領，等到平安返回桃園後，立即報警。

第一分局根據被害人描述，調閱各旅店周邊及沿線監視器，並比對交通工具，確認出是熊姓男子、周姓男子等2人，隨即逮捕到案，全案依質押人口、詐欺及洗錢防制法等罪嫌送辦。

警方表示，全國各警察機關正全力推動清源2.0專案，清查旅館、民宿、日租套房、社區大樓出租處所、廠房及倉儲等處所，防止民眾遭詐騙集團囚禁，並即時發掘犯罪高風險處所，呼籲民眾如有發現可疑情事，可撥打110或向就近派出所報案，警民合作，共同發揮打擊力量。