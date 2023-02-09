獨 ∕ 武陵櫻花祭傳糾紛　保全指揮不明確還暴怒攔車...遊客嚇壞

記者哈勇嘎奧／台中報導

台中市武陵櫻花祭第一天就傳出糾紛，有遊客爆料指出，在武陵農場露營區賞完花欲往山下時，在露營E區路口有保全人員管制交通，因為指揮手勢不明認為是要讓他們前進，該名保全卻怒氣衝出擋車，還用指揮棒指著車上的人作勢恐嚇狀，讓車上友人覺得嚇死了，情緒也隨之七上八下，隨後也在武陵農場露營區網頁留言，提醒大家注意該名保全。

▲台中市武陵櫻花祭，一名保全衝出檔車。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

▲▼保全擋車。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

來自北部的陳小姐表示，本月7日周二是武陵農場櫻花祭的第一天，就邀集親友共乘一部車前往賞櫻，當日大約中午12時許要從露營區往山下時，在路口看見有保全在管制交通，一開始看到指揮棒橫橫地指向我們，當時意會說他要叫我們往前停在他的正前方做等待動作，所以正打算開往他面前時，他就助跑衝到車前並拿著指揮棒橫向指著我們！我們還以為要衝過來打我們，真的是嚇死了。

針對陳小姐的質疑，農場協力保全廠商表示，經了解，當時保全員是要請她靠邊排隊，可能指揮的不太專業，導致車主往前開跟愛心巴士並排，誤以為他們想要插隊引發誤會，因為我們上山支援幫忙都是從台灣各地來的，人力實在不好找，早上5點就要起床準備了，每天都要站8小時，吃飯都要輪流吃飯真的不是很輕鬆的工作，我們會好好處理跟改善。

武陵農場也表示，經過遊客反映後查明，讓遊客誤解造成心情不愉快，會要求廠商加強教育訓練，並將該名保全調至內部勤務，不會再造成遊客的困擾。