反擊「惡鄰說」23萬網友幫腔！　隋棠深夜25字回應

▲隋棠一家捲入惡鄰風波。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）



記者崔子柔／綜合報導

隋棠和老公Tony去年搬到大直豪宅，昨（7）日周刊爆料，樓下鄰居控訴因他們家時常在清晨和深夜吵鬧，多次跟隋棠夫妻溝通未果，怒指隋棠夫妻是「惡鄰」，不過隋棠昨晚間也發文回擊，並強調自己的目的，「希望大家可以幫忙，對鄰居口不出惡言」。

隋棠鄰居在周刊爆料內容指出，他多次向隋棠反映在半夜、清晨發出的噪音，沒想到隋棠卻說「你們就跟著早點起床囉！」隋棠老公也當面回應稱，「去跟我律師說」，夫妻倆的言論瞬間引起大量網友狂酸。

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不過隋棠昨晚就在臉書發文回擊，稱該位鄰居會在各種時間來按門鈴，「沒有一次是好好開口，都是直接大聲歇斯底里抱怨」，他們才決定不會再為該鄰居開門，並解釋孩子固定在晚上8點半睡覺，早上6點半起床吃早餐，「所以家裡基本上晚上9點開始都會呈現極安靜的狀態」，生活作息都有家中的監視器畫面為證。

▲隋棠凌晨在留言區回應。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）



隋棠對於鄰居無止盡的要求感到疲憊，目前已經交由法律解決，未來就不再對此事回應，該則貼文吸引超過23萬名網友按讚，風向也逐漸轉變。隋棠今凌晨1時許在留言區強調她發聲的目的，「只是想說明原委，希望大家可以幫忙，對鄰居口不出惡言，謝謝」。