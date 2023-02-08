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國民黨工變「台版加藤鷹」直擊！　助教竟是SWAG主播

Oreo（左）說，他的學生以男性居多，因此課堂中他更著重在性態度、性禮儀的知識宣導。

▲Oreo（左）說，他的學生以男性居多，因此課堂中他更著重在性態度、性禮儀的知識宣導。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

隨著社會風氣開放，連最私密隱晦的性事，也有人推出實作教程，以性愛家教的一對一方式，傳授實戰技巧。其中，有一位標榜專門協助傳授男性手技，替另一半找到「性福點」，被封為台版金手指的名師Oreo。

本刊記者上週前往台北市中山區一家高級旅店，來到事先約定的802號房，按下房門鈴後，由前來接待的男子引領入房，房內桌上擺滿各類的情趣用品，包括潤滑液、跳蛋、按摩棒等，還有一疊「金手指使用說明書」。

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現場除本刊記者，還有3男2女，平均年齡不到30歲，其中一名身高約170公分、戴眼鏡的男子，主動自我介紹：「嗨！你們好，我是Oreo！」

Oreo在性產業界早已小有名氣，但學員多半不知他有一個超狂背景，本刊調查，Oreo本名蔡哲琛，投入業界之前，一直是國民黨青年團專職黨工，還當到青年團執行長。

綽號阿桂（左）的男子第一次上金手指家教課，Oreo（右）與女助教（中）正教他如何修剪指甲及戴指險套。

▲綽號阿桂（左）的男子第一次上金手指家教課，Oreo（右）與女助教（中）正教他如何修剪指甲及戴指險套。

Oreo當初在青年團時，發現年輕世代在各議題上都很有自己想法，尤其性別議題更是，但很多議題一旦染上政黨色彩時，有時就必須作出不情願的表態，「所以我選擇跳脫框架，選擇擁抱這個多采多姿的世界。」Oreo與記者打過招呼後，隨即讓本刊直擊整個「金手指」的教學過程。

「歡迎你們，今天我們是1對1的家教課程。」Oreo對著學員先簡單說明這套家教課流程，該場是針對一名男子阿桂（化名）所客製化設計，阿桂自承今年30歲，目前還沒有固定女伴，但想透過手技家教變成「金手指」，才找名師指點，「這跟打球找教練應該沒什麼不同吧！」

阿桂自稱從事金融行業，他說，自己會來上課，除了好奇心外，主要是因朋友上過後向他大力推薦，所以決定前來學習。課程由Oreo全程講解及示範，他授課的風格，就像是在一間小型實驗室講解及操作，而參與「實作」的女助教老師會上台，讓學員反覆練習，過程中還會指導你的方式究竟是對或錯，毫無一絲情色之感。

金手指1對1家教課共分為3階段，第1階段是與學員對談，了解來上課的原因及需求，同時進行衛教隨堂測驗，傳遞學員正確性觀念。第2階段主要聚焦「前戲」的功課，包括約會前的準備、如何愛撫等，強調重視伴侶感受。第3階段才真正進入到金手指的實作課程，包括事前指甲修剪、戴指險套等及手技技巧，像是如何找到G點、讓女伴更容易進入狀況，獲得性高潮。

「實作」的女助教老師每次不同，有時會請來知名女直播主擔任，另外，現場還會有1至3名助教從旁協助。本刊到場採訪當天的助教之一，是SWAG直播主里琳，她認為正確的性知識可增進兩性親密關係，也能更加探索、了解自我，至於助教的工作，則是協助學員了解前戲及尋找女性敏感帶等內容。

不只像阿桂這樣基於好奇心的人會來上課，過去報名課程的學員還包含女同志、性工作者、公務員、老夫妻等各行各業。Oreo補充，還有不少處男或是被人們定義的「臭直男」，也都曾是他的學生，但每個學生都有不同的成長故事，以致他們對性愛的看法及做法不盡相同，「不過都有個共同點，就是大家都想成為更好的另一半，我覺得對我來說，做這件事就非常有意義。」

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