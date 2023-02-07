7200租女友只能牽手！他亂摸還要看雙峰　色男拖蠟筆小新下水更慘

▲台北陳男花了7200元「租借女友」，因對她毛手毛腳挨告。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／新北報導

台北陳姓男子在大學時花7200元「租借女友」花花(化名)3小時，卻在約會時趁機襲臀、摸大腿，還一直翻開她衣領想看胸部，事後挨告被依強制猥褻罪處6月徒刑。陳男畢業後仍因此對花花心懷怨恨，上網罵花花「油頭驢子在滿口噴糞」等語，又被告上法院，法官依妨害名譽處他4月徒刑，可易科罰金4萬元，全案還可上訴。

判決指出，陳男於2019年7月與「愛演戲-臨時演員」仲介公司聯繫，花了7200元「租借女友」花花3小時，約好僅能牽手、摸頭及擁抱，但陳男卻將花花帶到大安森林公園，恫嚇「想帶妳回家」、「會綁架妳」、「看起來像常被欺負的樣子」等語，見花花一臉害怕卻不敢拒絕，將她帶到公園暗處，來回撫摸她腹部和大腿內側，還要她繼續陪散步，在走路時數度襲臀並翻開她衣服領口想看胸部。花花忍耐到工作時間結束才逃離陳男，馬上報警處理。法官認為陳男犯行屬實，依犯強制猥褻罪，處6月徒刑。

陳男因此對花花心生怨恨，於2021年上網冒用花花Twitter頭像照，再向Twitter申請與花花同名帳號，發文說「出租女友價目表：出租1小時＄800人民幣（牽手1小時加＄300人民幣，擁抱10秒加＄1200人民幣，摸頭1下加＄500人民幣若亂來的話會告你強制猥褻」，再申請另一個帳號回應自己「哇！比打砲還貴欸！」。

另外，陳男還將花花的頭像和蠟筆小新的屁股合成不雅照，發表在Twitter上，並到花花Youtube影片下留言謾罵「我看到有隻油頭驢子在滿口噴糞」、「這頭髮是多久沒洗啊？」等語。而後花花經友人告知，發現自己在網路上遭到毀謗，報警處理。

全案審理時，陳男毫無悔意，辯稱說花花「頭很油」、「臉很長」都是事實，她本來就長那樣，而且他也沒指名道姓。

法官認為，陳男批評花花的言語明顯為人身攻擊，均是不實的誹謗及侮辱人的用語，依妨害名譽處他4月徒刑，可易科罰金4萬元，全案還可上訴。