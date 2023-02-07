前U23棒球國手性侵20歲女網友！　鎖車門強脫褲

▲前屏東紅尾外野手王榆銓。（資料圖／大會提供）



記者崔子柔／綜合報導

屏東棒球紅尾隊前外野手王榆銓2021年在車上性侵女網友小方（化名），上（1）月依妨害性自主罪遭判3年6個月，據了解，王榆銓犯案後還入選U-23世界盃棒球賽國家隊，到墨西哥比賽，今年1月才到桃園市成棒球隊擔任野手，但在被判刑後自請離隊。

根據判決書內容，王榆銓2021年5月時在臉書上認識20歲的小方，2人在同年7月7日相約第一次見面，他開車載小方到球隊宿舍對面的公園停車場，原本2人在車內聊天，後來王榆銓開始對小方上下其手，性侵得逞。

小方指控，她在王榆銓強吻時用雙手架住他脖子抵抗，但王榆銓仍繼續親吻，還伸手進她衣服裡撫摸，不顧她接連反抗，她原本想逃跑但是車門被鎖住，最後被強脫褲子性侵。

▲王榆銓（右）性侵女網友遭判刑。（資料圖／大會提供）



小方事後用IG傳訊息問王榆銓，「都沒有良心過意不去？」、「所以你喜歡一個人可以不尊重直接硬上？」、「我跟你說過多少次我不要」等，王榆銓則回覆「我很認真誠心誠意道歉，我也知道自己過錯，怕了，就算我不打球這污點也會跟我一輩子」、「我過頭，踩了你的底線」。

王榆銓到案後，辯稱是兩人在車上有像情侶般打鬧，先說他碰觸小方大腿就沒有再繼續，後來又說指侵時小方沒有反對，是到他要用生殖器進入才反對。

屏東地院認為，王榆銓在IG對話中已承認自己不對，到案時又想飾詞卸責，難認有悔意，依強制性交罪判刑3年6個月。

根據《自由時報》報導，王榆銓今年1月到桃園市成棒球隊徵考，桃園市體育局指出，因為當時王榆銓的案件尚未判決，考量他過去並無不良記錄所以錄取他擔任野手，但在判決出爐後，王榆銓已自請離隊。