中研院士朱雲漢直腸癌逝　7症狀一次看！醫曝存活率90％

記者楊晏琳、黃翊婷／綜合報導

中研院士、中研院政研所特聘研究員朱雲漢因罹患直腸癌，5日在家中病逝，享壽67歲。台北市立聯合醫院中興院區消化內科主治醫師謝文斌表示，大腸直腸癌早期並無明顯痛覺，主要常見症狀有7種，包含大便有血、排便習慣改變、貧血等等，若能提早發現並妥善治療，存活率高達90％以上。

▲朱雲漢因直腸癌病逝。（圖／翻攝自YouTube／中研院）

大腸直腸癌已連續15年位居我國10大癌症之首，根據國健署最新資料統計，每年大約有將近1.7萬人罹病，包含藝人豬哥亮、余苑綺，也都是因直腸癌病逝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市立聯合醫院中興院區消化內科主治醫師謝文斌指出，大腸直腸癌早期並無明顯疼痛感覺，主要常見症狀包括「大便中有血或黏液、排便習慣改變（一下腹瀉，一下便祕）、大便變細小、經常性腹瀉或便祕、體重減輕、貧血、裡急後重（排便排不乾淨）。」臨床遇到有明顯症狀的病人，很多都已進展到中晚期，治療起來複雜且困難，治療過程以及結果對病人和家屬來說，都是一個沉重的負擔。

▲大腸直腸癌可以透過定期篩檢及早發現。（示意圖／姜國輝記者攝）

不過，大腸直腸癌是可藉由定期篩檢早期發現、早期治療的，根據統計，早期大腸直腸癌如果妥善治療，存活率高達90％以上。依據歐美國家經驗，每1至2年接受糞便潛血篩檢，大約可以降低18至33％的大腸癌死亡率，而目前主流的糞便潛血檢查是用免疫法，就是檢驗糞便是否有血液反應，不需做飲食限制，相當簡單方便。

台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠也表示，大腸直腸癌好發年齡為60至70歲，年紀輕就罹癌，主要跟基因有關，正常來說，大腸直腸癌大約會在40至50歲出現瘜肉，但一般都是5至10年之後才會變癌症。

糠榮誠提到，大腸直腸癌的血便通常是「暗紅色」的，而痔瘡的血則是「鮮紅色」，門診遇過不少患者因為觀察到大便有血，緊張就醫，但其實有些只是因為痔瘡或肛門外破皮出血。

國健署也提醒，由於大腸直腸癌早期並無症狀，最可靠的方法就是定期接受篩檢，而定量免疫法糞便潛血檢查是目前最安全且方便的篩檢工具，檢查結果如有異常（篩檢結果為陽性），需進一步接受大腸鏡檢查。