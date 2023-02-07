極品正妹辭百萬年薪工作！開「低門檻4條件擇偶」　1年後仍未婚

▲一名外型甜美可愛的正妹，擁有完美背景，卻遲遲找不到真愛。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一名外型甜美可愛的正妹，擁有碩士學歷、年薪百萬，甚至還在上海買下2間房，卻沒想到遲遲找不到真愛，最後為了家人與尋求真愛，霸氣地離職返老家山東相親，但即便正妹開了較低門檻的條件擇偶，但1年後，還是找不到適合對象，消息一曝光，掀起討論。

現年32歲的正妹，無論是學歷、還是財力都相當好，還擁有上海2間房，過去年薪更高達人民幣30萬（約新台幣132萬），但因遲遲找不到真愛、沒嫁人，讓爸爸氣得把老家的核桃樹砍了，而正妹與家人爭執後，最後一不做二不休，辭去工作返鄉相親，但1年後，仍然沒有找到合適對象，讓她感歎遇不到對的人。

綜合陸媒報導，正妹認為對另一半要求其實不高，僅要求身高175公分以上、能付買房頭期款、聘金5萬（約新台幣22萬）以及提出本科學歷，總共4項而已，卻沒想遲遲找不到伴侶，讓她一度自嘲，「今年要是再嫁不出去，恐怕就要遷祖墳了」，消息一曝光，隨即掀起網友熱烈討論。

對此，不少網友認為身為「大齡」的正妹情況來看，即便條件優秀，「年紀是個問題」，很難找到合適對象；也有不少網友質疑真實性，懷疑女子只是在炒作流量，因為要結婚根本不必辭職，且也不需要特地從上海回到老家山東找對象。

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