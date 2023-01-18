　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

靈鷲山普仁獎　全台選拔出1萬720位國中小學生獲獎

文／賴芃縈編輯整理

▲▼靈鷲山普仁獎。（圖／記者賴賴攝）

▲法師們與普仁獎學生拍照留影。

普仁20，以愛傳善！20年來，靈鷲山普仁獎在全台17區累計選拔出1萬720名得獎國中、小學生，這些在全台閃耀光芒的「普仁小太陽」，身處陋室逆境卻能實踐孝道、友愛手足、尊敬師長，沒有被艱困環境打倒。1月15日，靈鷲山台東中心在台東生活美學館舉行頒獎典禮，29位孩子以美好的品格德行、豐富堅忍樂觀的特質脫穎而出，其中東海國中葉宣璟、寶桑國中陳沛璇獲得入圍全國普仁獎殊榮。

「美好的品德，帶來尊貴燦爛的生命。」普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師從小飽受戰亂、貧窮之苦的，了解「心貧窮」才是社會迫切需要解決的問題，2003年以「關心、愛心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念，創立以「獎勵品德」為選拔標準的「普仁獎」。

今年全台1147位國中、小學生參加甄選，最後967位小太陽獲獎。台東獲獎的29人中，國中組19人，國小組10人。全部得獎名單詳見：https://puren.ljm.org.tw/page3.aspx?cid=106&lid=123&id=167

法泰法師：幸福，要靠合作、友情、關懷成就

台東中心執事法泰法師引用心道法師說：「幸福，要靠合作、友情、關懷來成就。」特別感恩普仁幕後推手師長和志工們無私奉獻，不辭辛勞深入鄉間家庭，發掘在艱困環境奮發向上的小太陽，普仁獎是心道法師的願力，也是傳承，它著重孩子的品德與孝行。

法泰法師說，生命教育和品德教育是沒有終點的旅程，小太陽們是校園善種子，具備「口好、身好、意好」三好，以及「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德，希望未來繼續為自己的人生加分，手心向下傳遞生命中貴人給的溫暖和善的循環，更期待大家一起來做孩子的貴人，用愛的溫暖與力量，讓愛心永不散場、世界不再孤單，幸福有個駐足的地方。

▲▼靈鷲山普仁獎。（圖／記者賴賴攝）

▲寶桑國中陳沛璇父親離世，母親照顧她和哥哥，她希望成為護理師，照顧需要的人。（靈鷲山佛教教團提供）

▲▼靈鷲山普仁獎。（圖／記者賴賴攝）

▲東海國中葉宣璟凡事正面思考，立志將來成為警官。（靈鷲山佛教教團提供）

▲▼靈鷲山普仁獎。（圖／記者賴賴攝）

▲靈鷲山台東普仁獎，29位國中、國小孩子獲得殊榮。（靈鷲山佛教教團提供）
 

ET快訊
餐旅系實習生目睹「驚人一幕」　嚇喊：再也不敢用飯店杯子
小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了
馬國賢盼當爸「天天進補」奏效！　小20歲正妹韓女友傳已有孕
5歲女童遭英外送員撞死！他竟「拒叫救護車」繼續送餐
「郭朱配」恐成形！　郭正亮斷言：這兩人贏不了賴清德
師大附中考上國立大學　29歲女出社會竟淪街友
「洗髮精加水」省錢！醫一看搖頭：下場超慘

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

靈鷲山普仁獎　全台選拔出1萬720位國中小學生獲獎

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

靈鷲山普仁獎　全台選拔出1萬720位國中小學生獲獎

買不起都市房？加勒比海「私人小島」佔地6000坪　售價不到1500萬

九天玄女真降肉！德馨有感應「成為傳令兵」　靈異體質測磁場

高麗菜輸慘！7款「燙青菜纖維」排行　營養師：便祕別吃它

暗黑版《光陰的故事》真實改編！　AV女優「多人交戰」醞釀情慾戲

羅東也吃得到「定置漁場三代目」拉麵！每日現熬湯頭　免費加麵加湯

台灣運彩春節加碼　獎金最高8000倍！

《緋染天空》參戰台北電玩展…攤位佈景亮相　31A部隊全員突襲

2024柯文哲不會選到底？　郭正亮曝原因：僅為鞏固民眾黨不分區

餐旅系女實習目睹「打掃阿姨驚人一幕」　再也不敢用飯店杯子

侯友宜繼續拖「郭朱配」恐成形　郭正亮斷言：這兩人贏不了賴清德

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

名家熱門新聞

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

尾牙抽獎順序亂排　比不抽還爛！

7道超下飯的絞肉料理

小生：3招判斷男人對妳超有意思

夢到貓咪代表什麼意思呢？

10道你非吃不可的蝦料理(上)

如果有一天晚上發現你的男友消失

AV女優戰50個拿18萬比妓女便宜

超市火鍋肉片變出5道美味料理

靈鷲山普仁獎以愛傳善

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

奈奈：對付大男人主義的另一半

康熙來亂之「朕不給，你不能搶」

那個你沒準備生出來的兒子來了

更多熱門

相關新聞

陳建州球場驚喜巧遇《黑澀會》美眉！

陳建州球場驚喜巧遇《黑澀會》美眉！

陳建州目前是PLG職籃執行長，沒想到14日在新竹球場上，竟有機會巧遇昔日的《我愛黑澀會》美眉，看到對方從15歲的小妹妹成為統一獅啦啦隊的副隊長，他不禁感嘆：「一轉眼長大了。」

元旦迎新全球線上開學

元旦迎新全球線上開學

提前知道女友最後嫁別人你會怎樣

提前知道女友最後嫁別人你會怎樣

來到一個沒有天空的奇異地域冒險

來到一個沒有天空的奇異地域冒險

靈鷲山臘八粥迎新春

靈鷲山臘八粥迎新春

關鍵字：

瘋電影賴賴靈鷲山

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

張穎穎宣戰汪小菲「1句話力挺大S」！揭張蘭一家真面目

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

快訊／北市恐怖死亡車禍！女遭吊車輾過斷兩截

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面