靈鷲山普仁獎　全台選拔出1萬720位國中小學生獲獎

文／賴芃縈編輯整理

▲法師們與普仁獎學生拍照留影。

普仁20，以愛傳善！20年來，靈鷲山普仁獎在全台17區累計選拔出1萬720名得獎國中、小學生，這些在全台閃耀光芒的「普仁小太陽」，身處陋室逆境卻能實踐孝道、友愛手足、尊敬師長，沒有被艱困環境打倒。1月15日，靈鷲山台東中心在台東生活美學館舉行頒獎典禮，29位孩子以美好的品格德行、豐富堅忍樂觀的特質脫穎而出，其中東海國中葉宣璟、寶桑國中陳沛璇獲得入圍全國普仁獎殊榮。

「美好的品德，帶來尊貴燦爛的生命。」普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師從小飽受戰亂、貧窮之苦的，了解「心貧窮」才是社會迫切需要解決的問題，2003年以「關心、愛心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念，創立以「獎勵品德」為選拔標準的「普仁獎」。

今年全台1147位國中、小學生參加甄選，最後967位小太陽獲獎。台東獲獎的29人中，國中組19人，國小組10人。全部得獎名單詳見：https://puren.ljm.org.tw/page3.aspx?cid=106&lid=123&id=167

法泰法師：幸福，要靠合作、友情、關懷成就

台東中心執事法泰法師引用心道法師說：「幸福，要靠合作、友情、關懷來成就。」特別感恩普仁幕後推手師長和志工們無私奉獻，不辭辛勞深入鄉間家庭，發掘在艱困環境奮發向上的小太陽，普仁獎是心道法師的願力，也是傳承，它著重孩子的品德與孝行。

法泰法師說，生命教育和品德教育是沒有終點的旅程，小太陽們是校園善種子，具備「口好、身好、意好」三好，以及「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德，希望未來繼續為自己的人生加分，手心向下傳遞生命中貴人給的溫暖和善的循環，更期待大家一起來做孩子的貴人，用愛的溫暖與力量，讓愛心永不散場、世界不再孤單，幸福有個駐足的地方。

▲寶桑國中陳沛璇父親離世，母親照顧她和哥哥，她希望成為護理師，照顧需要的人。（靈鷲山佛教教團提供）

▲東海國中葉宣璟凡事正面思考，立志將來成為警官。（靈鷲山佛教教團提供）

▲靈鷲山台東普仁獎，29位國中、國小孩子獲得殊榮。（靈鷲山佛教教團提供）

